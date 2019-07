Las vacaciones 'especiales' que Roberto Bautista se va a perder por culpa de Wimbledon

El tenista español Roberto Bautista reconoció la sensación "increíble" de estar en semifinales de un 'Grand Slam' por primera vez en su carrera y se mostró encantado de cancelar sus planes de despedida de soltero, ya que "tenía planeado estar en Ibiza".

"Suena increíble. No puedo estar más feliz ahora mismo. He tenido partidos muy difíciles, tuve que manejar muchas emociones", indicó en rueda de prensa tras su victoria en cuartos de final del torneo de Wimbledon ante el argentino Guido Pella.

El castellonense se metió por primera vez entre los cuatro mejores de un 'grande' algo tan difícil que incluso había ya planeado su despedida de soltero para estos días. "Había planeado estar en Ibiza ahora mismo. Tenía todo organizado y de hecho mis amigos, seis de ellos, están ahí, pero es mejor estar aquí. El viernes vendrán", dijo.

"He trabajado bien durante todos estos años para ser mejor jugador, pensando siempre en cómo mejorar. Estoy jugando un gran torneo. Hoy era un partido muy difícil. Pella es un gran oponente, ha ganado buenos partidos esta semana y fue muy duro", añadió.

Bautista valoró el duelo ahora con Novak Djokovic, a quien ha ganado dos veces este año. "No sé si le intimido, pero incomodarle seguro. He jugado muy buenos partidos contra él. Él es un jugador que juega muy bien en hierba, el vigente campeón y no he tenido la oportunidad de jugar con él en hierba", apuntó.