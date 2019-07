La violenta embestida de un elefante furioso a un todoterreno en un safari

Ir de safari puede ser arriesgado. Estas expediciones, que se llevan a cabo principalmente en países como Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe o Mozambique, enfrentan a todas aquellas personas que se adentran en un viaje de estas características a algunos de animales más peligrosos del planeta.

Desde elefantes hasta leones pasando por jirafas, búfalos, leopardos, guepardos o rinocerontes. Por lo tanto, y a pesar de que muchas personas lo encaren como si de una visita al zoológico se tratase, adentrarse en un safari llegar a ser muy arriesgado. Estos animales habitan tranquilamente tanto en reservas naturales como en parques, por lo que molestar su descanso puede ser una mala opción.

El elefante consiguió embestir al vehículo

Un grupo de turistas australianos lo ha comprobado con sus propios ojos hace apenas unos días, cuando decidieron hacer un safari en Sudáfrica. Una vez allí, y después de disfrutar de algunas de las especies autóctonas, la expedición se encontró con una manada de elefantes que no estaba precisamente de buen humor.

Tras intentar alejarse de la manada, uno de ellos les siguió la pista barritando con fuerza. En cuestión de segundos, el elefante se abalanzó sobre ellos y embistió el Jeep con fuerza. Tal y como demuestra el vídeo, de apenas un minuto de duración, el conductor comenzó a conducir marcha atrás con el objetivo de librarse del paquidermo. Sin embargo, este les siguió hasta volver a embestirles con violencia en repetidas ocasiones.

Si te pasa algo similar, mantén la calma

Mientras que el conductor trata desesperadamente de perder al animal, al mismo tiempo que les pide que resistan, los turistas no dejan de grabar el suceso con el teléfono móvil. Por lo tanto, los allí presentes no son conscientes de que un animal que puede crecer hasta los 4 metros de altura y pesar más de 6 toneladas está atacando su jeep.

Si alguna vez te enfrentas a una situación similar, lo importante es mantener la calma. Si el conductor da marcha atrás con total naturalidad y no levanta la voz en ningún momento, la manada interpretará que no pasa nada anómalo. Sin embargo, si los pasajeros comienzan a gritar, creerán que están en peligro. En definitiva, lo idóneo sería no llamar la atención para evitar un posible ataque de un elefante o una manada de ellos.