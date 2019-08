El fenómeno de los "vecinos de número" y el problema de la privacidad: cómo estar protegidos

En una era en la que la sociedad está cada vez más comprometida con la privacidad en Internet, sobre todo desde que se destapó el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, un nuevo reto amenaza con poner en peligro los datos personales de millones de personas. Se trata del fenómeno del "número vecino", un reto que consiste en contactar con el número de teléfono anterior o posterior al nuestro.

El problema de este nuevo reto viral es que estamos exponiendo el número de teléfono a desconocidos. Pero no solo eso. A través de redes sociales como Twitter o Instagram, un gran número de usuarios están compartiendo tanto el número de teléfono de desconocidos como las fotografías de su perfil. No, no puedes evitar que terceras personas se pongan en contacto contigo. Sin embargo, sí que puedes configurar tu teléfono móvil para que no te roben tu información personal.

Cómo configurar la privacidad de WhatsApp

Para configurar la privacidad de WhatsApp, tan solo tienes que ir a Ajustes. Una vez allí, dirígete a Cuenta y posteriormente al apartado dedicado a la Privacidad. Una vez allí, encontraremos hasta cuatro ajustes para determinar quién puede ver tu información personal. Desde la hora de tu última conexión a la plataforma hasta nuestra foto de perfil.

Entre otras opciones, WhatsApp también nos permite configurar con qué usuarios queremos compartir nuestra información personal, nuestro estado e incluso las confirmaciones de lectura. Tras pulsar sobre cada una de ellas, la plataforma nos permitirá compartir esta información únicamente con tus contactos, con todas aquellas personas que tengan tu teléfono móvil o directamente con nadie.

Qué hacer si han publicado mi foto en Internet

Gracias a ello, evitaremos que terceras personas puedan obtener nuestros datos personales en cuestión de segundos. Por otro lado, desde la división de ciberseguridad de Entelgy recomiendan no contestar a estos mensajes para acabar definitivamente con el reto. Sin embargo, en caso de que estés dispuesto a responder, evita dar datos personales reales. Nunca sabes a quién te vas a encontrar al otro lado de teléfono.

Por otro lado, en caso de que alguien haya publicado tu fotografía en redes sociales o información relativa a tu persona, pide que la elimine. En caso de que no lo haga, solicita a la red social en cuestión que suprima el contenido. En definitiva, este tipo de retos nos ayudan a comprobar el nivel de seguridad de nuestros teléfonos móviles y descubrir si realmente estamos preparados ante el ataque de terceros.