La icónica portada de Abbey Road de los Beatles cumple 50 años

Hace cincuenta años, hoy The Beatles fueron fotografiados cruzando una calle arbolada en el norte de Londres, creando una de las portadas de discos más famosas de la historia de la música y una imagen imitada por innumerables admiradores desde entonces. La imagen de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr caminando sobre un paso de cebra en Abbey Road fue tomada fuera de los estudios de grabación EMI, donde hicieron en 1969 el álbum del mismo nombre.

El fotógrafo escocés Iain Macmillan tomó solo seis tomas del grupo en el cruce, con el quinto utilizado como tapa del undécimo álbum de estudio de la banda, lanzado el 26 de septiembre de 1969. La imagen muestra a Lennon con un traje blanco al frente del grupo, al otro lado de la carretera Starr usa un traje negro mientras McCartney está descalzo, fuera de paso y sosteniendo un cigarrillo. Harrison está en vaqueros azules. Un Volkswagen Beetle permanece estacionado en el fondo.

'Abbey Road', que fue votado como el mejor álbum de los Beatles por lectores de Rolling Stone en 2009, fue el único de los álbumes británicos originales del grupo que no mostró ni el nombre de la banda ni un título en la portada. El álbum fue el último en ser grabado por los cuatro miembros de la banda juntos, y tenía canciones escritas por cada uno de ellos, incluyendo 'Come Together' de Lennon, 'Here Comes the Sun' de Harrison, 'Maxwell's Silver Hammer' de McCartney y 'Jardín del pulpo' de Starr.

Menos de un año después del lanzamiento de 'Abbey Road', la banda de rock más vendida de la música se había separado, terminando una diez años de revolución musical que transformaron la década de 1960 y establecieron los fundamentos de la cultura popular moderna.

Los estudios, que más tarde se llamaron Abbey Road, y el paso de cebra recibió el status de protección del gobierno en 2010. Cientos de fanáticos se reunieron en Abbey Road el jueves, recreando la escena, cruzando el paso de cebra y deteniéndose para las fotografías. Un Volkswagen Beetle estaba estacionado en el fondo.