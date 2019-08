Confirmado el día, fecha y hora en el que la NBA anunciará el calendario de la 2019/2020

Poco a poco se va acercando la fecha del inicio de la NBA 2019/2020. Una competición que arrancará, concretamente, el próximo 22 de octubre, por lo que ya solo quedan dos meses de espera.

Este jueves ocho de agosto, Shams Charania, periodista norteamericano, ha desvelado que este próximo lunes 12 de agosto, a las 21:00 hora peninsular española, la NBA anunciará de manera oficial el calendario completo de la competición.

Para los que no puedan esperar hasta el lunes, afortunadamente algunos de los periodistas más prestigiosos de la NBA han filtrado algunas de las fechas más importantes, como es el caso de la primera noche, la del 22 de octubre. Para el primer día la NBA ha escogido estos dos encuentros: Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers y Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans.

Además, también se ha podido saber qué cinco partidos habrá el día de Navidad: Los Ángeles Lakers vs Los Ángeles Clippers, Golden State Warriors vs Houston Rockets, Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks, Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans y Toronto Raptors vs Boston Celtics.

Además, también se han podido conocer algunas de las fechas más morbosas de la temporada. Esas en la que algunos de los jugadores más importantes regresan a sus anteriores equipos.

Kawhi Leonard regresará a Toronto con los Clippers el 11 de diciembre

Anthony Davis regresará a Nueva Orleans con los Lakers el 27 de noviembre

Kyrie Irving regresará a Boston con los Nets el 27 de noviembre

Russell Westbrook regresará a Oklahoma con los Rockets el 9 de enero

Kristaps Porzingis regresará a Nueva York con los Mavericks el 14 de noviembre

Mike Conley regresará a Memphis con los Jazz el 15 de noviembre