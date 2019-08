Simone Biles: "Sólo tenían un maldito trabajo y no pudieron protegernos"

Simone Biles, cuatro veces campeona del mundo, no ha podido contener la emoción al rememorar su experiencia como víctima de abusos sexuales en el caso de Larry Nassar y acusa a la Federación estadounidense de "no haber protegido" a las gimnastas.

Emotional @Simone_Biles expresses frustration toward USA gymnastics at the 2019 U.S. Championships. pic.twitter.com/eM9ameQw6e — Olympic Channel (@olympicchannel) August 7, 2019

Durante el campeonato anual de gimnasia de Estados Unidos en Kansas City, Biles afirmó que "es duro volver aquí, a una organización que nos ha fallado tantas veces". "Nosotras teníamos una meta, hemos hecho todo lo que nos han pedido, incluso cuando no queríamos", comenzó a relatar.

En enero de 2018, Biles admitió ser una de las cientos de víctimas del antiguo médico del equipo olímpico, Larry Nassar. Después de que cientos de mujeres afirmasen haber sufrido también los abusos, el exmédico fue condenado a entre 40 y 125 años en prisión tras reconocer haber abusado de al menos, 260 niñas y jóvenes atletas durante más de dos décadas.

"Ellos solo tenían un maldito trabajo. Literalmente, solo uno. No han podido protegernos...", explicó Biles ante los medios. "Es realmente triste porque cada vez que voy al médico o a entrenar, me tienen que tocar y no quiero que lo hagan. No quiero que me toquen, pero me duele el cuerpo, tengo 22 años y al final del día tengo que ir. Estar aquí es un recordatorio de todo por lo que he pasado y todo por lo que aún voy a pasar", finalizó.

"Esta condena es su sentencia de muerte"

Nassar, de 55 años, aceptó los cargos de abuso sexual a más de 150 jóvenes atletas. La juez, Rosemarie Aquilina, fue contudente al leer la sentencia. “Le condeno a 175 años, que son 2.100 meses… no mereces salir de prisión nunca más”. "Es mi honor y privilegio sentenciarle porque no merece salir de la cárcel nunca jamás", afirmó la juez. "Acabo de firmar su sentencia de muerte"