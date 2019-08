Carmen Calvo y Pablo Echenique se enzarzan con tuits y reproches

La investidura fallida sigue alentando un interminable cruce de reproches entre el PSOE y Unidas Podemos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha tildado de "exabruptos" hacia el PSOE y el Gobierno los mensajes del dirigente de Podemos Pablo Echenique, quien este miércoles instó a Pedro Sánchez a "trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas" después de que el presidente admitiera su desconfianza hacia la formación morada.

Desconfianza en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia. La enésima excusa para seguir buscando el acuerdo con Rivera o llevarnos a elecciones.



Sánchez debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas. pic.twitter.com/esE8m0watT — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 7, 2019

"Los tuits de Echenique no son constructivos, no ayudan nada, muchos de ellos son exabruptos al PSOE y al Gobierno. Es la realidad que están construyendo y no lo habrán visto por nuestra parte", ha expresado Calvo al término de una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así ha respondido Calvo al último mensaje de Echenique, que acusó al presidente en funciones de buscar la "enésima excusa para seguir buscando acuerdos" con Albert Rivera "o llevarnos a elecciones". En esta línea, Calvo ha insistido en que Unidas Podemos debe "meditar" en estos días cuáles serán sus próximos pasos después de rechazar la última oferta del PSOE para conformar un Ejecutivo.

Pero pablo Echenique ha vuelto a echar mano de Twitter para responder a la vicepresidenta del Goibierno: "Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits. A mí lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más. Seguimos esperando una negociación seria".

Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits.



A mí lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más.



Seguimos esperando una negociación seria. pic.twitter.com/lVbp4FTbm0 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 8, 2019