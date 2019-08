Alejandro Valverde: "No me descartó y creo que estaré por delante"

El murciano Alejandro Valverde (Movistar) tiene claro que en esta 74ª Vuelta a España que comenzará este sábado en las Salinas de Torrevieja (Alicante) se va a saber "muy pronto si estás bien y entonces tomaremos un rol u otro".

"No creo que esté para ganar, porque en una gran vuelta tienes que estar muy bien los veintiún días, aunque vengo realmente bien. Venimos con un jefe de filas como Nairo Quintana y habrá que ver cómo va", ha asegurado. "No me descarto y de momento creo que estaré por delante", apuntó.

Sobre la posible ausencia del ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor del último Giro, ha explicado que sufrió una fuerte caída y todavía está pendiente de confirmación si toma la salida, aunque es consciente de que "venía como uno de los jefes de filas y si no sale está claro que cambia el planteamiento del equipo".

Al respecto de sus posibilidades de hacer con el jersey rojo en esta primera semana e intentar ganar alguna etapa, ha sido rotundo: "Ojalá. Estaría muy bien ganar alguna etapa y vestir el rojo que para mí es un honor, pero hay que ver cómo nos sale la contrarreloj por equipos".

Por su parte, el colombiano Nairo Quintana (Movistar) señala al esloveno Primoz Roglic como favorito número uno de la 74 edición de la Vuelta a España que comienza este sábado en Torrevieja (Alicante), pero anuncia que él y su equipo llegan a "luchar por todo".

"He venido con un buen equipo, como siempre, y junto a Alejandro Valverde espero disputar la Vuelta, pero iremos viendo cómo responde el cuerpo. Espero haber recuperado bien después del Tour".