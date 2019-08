La famosa rotonda de Valdebebas no cesa de dejar momentos inolvidables de los muchos aficionados que día a día se agolpan para conseguir una foto o un autógrafo de los jugadores del Real Madrid.

Este viernes fue el turno de Vinicius, que paró como un día cualquiera a hacer las delicias de los seguidores. Lo que no podía esperar el extremo madridista es la proposición de una de las señoras que esperaban su firma. No dudo en retarle a una carrera: "¿Tú eres el que corres tanto? ¿Nos hacemos una carrera tú y yo?". Vinicius no sabía donde meterse.

😂 Surrealismo en Valdebebas: una señora reta a Vinicius a echarle una carrera, vean su reacción

👉 El atacante del Madrid se detuvo para firmar autógrafos y hacerse fotos con los fans

💥 Una de las aficionadas decidió proponerle un desafío a Viniciushttps://t.co/k5NkVJd8uu — AS (@diarioas) August 30, 2019