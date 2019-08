El director deportivo del PSG Leonardo ha asegurado que Neymar "se podía ir si llegaba una buena oferta, pero no la ha habido". Así, Leonardo, que ha admitido que "la posición de Neymar siempre ha sido clara, nos ha dejado claro que quiere irse", también ha dicho que la primera propuesta del Barcelona por escrito llegó el 27 de agosto: "Estuvimos abiertos a hablar de jugadores, pero no hubo aceptación de nuestras condiciones".

"Nunca ha habido acuerdo y no lo hay. Si llegaba una buena oferta, se podía ir, pero no ha sido así. ¿Que si habrá otra negociación? Eso depende del Barça, debería hacer otra propuesta. No hemos puesto un plazo, es el plazo natural del cierre del mercado del lunes 2 de septiembre (...) No negociamos con Dembelé porque no teníamos un acuerdo con el Barcelona", ha sentenciado el director deportivo.