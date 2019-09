La duda (y preocupación) de Joaquín en la final entre Nadal y Medvedev

Joaquín Sánchez no se quiso perder este domingo la final del US Open en la que Rafa Nadal se impuso al ruso Daniil Medvedev para hacerse con su cuarto título en Nueva York. Una vez más, el jugador del Betis dio muestras de su buen humor que quedó patente en dos ideas: la nacionalidad del rival de Nadal y las horas de sueño que le iba a costar el partido.

Porque durante mucho tiempo Joaquín estuvo dudando de si Medvedev era realmente ruso o de otro país. "Este tío no es ruso", empezó diciendo. "Ya decía yo que no era ruso ni era nada, pero no veas la nochecita que nos ha pegao, hijo".

En cuanto a las horas, bromeó con lo que le iba a pasar esta mañana cuando fuera al entrenamiento de su equipo. Su preocupación era evidente: "Ya verás mañana cuando me diga Rubi: 'Joaquín, qué te pasa?' Que no he dormido viendo el tenis". Para acabar se hizo una foto durmiendo... con una raqueta.