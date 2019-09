¿Y ahora qué? El asalto al número 1 del mundo y los otros retos que tiene Rafa Nadal en lo que queda de 2019

Tras su victoria en el el US Open, Rafa Nadal completa un nuevo año para el recuerdo, alzando dos de los cuatro torneos del Grand Slam y ampliando un palmarés ya de por sí legendario. Sin embargo, no todo está escrito ya en la temporada 2019. Aún quedan retos que el manacorí puede alcanzar y que redondearían un poco más su temporada.

Tras la gira americana, el curso tenístico todavía tiene varias competiciones de élite en las que Rafa Nadal podría aspirar a romper algunas de sus maldiciones... e incluso a alcanzar una vez más el número 1 del mundo según el ranking de la ATP.

Lo más relevante que queda en la temporada son los Masters 1.000 de Shanghai (primera semana de octubre) y de París (última semana de dicho mes). Está por ver si Nadal compite en ambos o sólo en uno de ellos, pero todo lo que sume de puntos será un extra en su clasificación, toda vez que el curso pasado no compitió en esta serie de torneos por lesión.

Tras el último Masters 1.000 de la temporada, estarán las ATP Finals de Londres. Ninguno de estos tres torneos ha sido nunca conquistado por Rafa Nadal, por lo que además tendrá otra oportunidad para sumar en su palmarés alguno de sus 'torneos malditos'.

Cabe destacar que el curso pasado Novak Djokovic ganó Shanghai y quedó finalista en París y Londres, por lo que defiende 2.600 puntos (1.000 + 600 + 1.000). El serbio necesitará un esfuerzo descomunal para no perder fuerza en el ranking, por lo que no sería extraño que Nadal pudiera arrebatarle el número 1 en los próximos meses antes de final de año. Actualmente, la diferencia entre Djokovic y Nadal es de 640 puntos, por lo que las opciones del español son elevadas (incluso aunque Nadal no lograse buenos resultados, sólo con que Djokovic no se colase en la final del torneo chino podría valer).

Para acabar el curso, faltará también la nueva Copa Davis que se celebrará en Madrid y que servirá de aliciente en casa para un tenista que lleva casi 15 años sin sufrir una derrota en partidos individuales en dicha competición.