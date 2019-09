Qué esperan el PSOE y Podemos de la reunión para retomar las negociaciones

Este martes se vuelven a reunir los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos. Entre esta semana y la que viene debe quedar ya todo cerrado si ambas formaciones quieren evitar una repetición electoral y no hay visos de una reunión directa entre el candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

De hecho, el propio Iglesias ha reconocido este lunes en una entrevista en 'Rusia Today' que se arrepiente de no haber asumido él en persona la negociación con Pedro Sánchez. Iglesias ha asegurado que el líder del PSOE le propuso hacerlo personalmente y admite que fue él quien dijo que no, que las negociaciones quedasen en manos de los equipos. Ahora, da a entender que aquello fue un error. "¿Si hubiera ido yo quizá desde el principio esto habría salido mejor? No lo sé", ha reconocido Pablo Iglesias en la citada entrevista.

El PSOE espera un camino intermedio

Con la ronda de consultas del rey Juan Carlos en el horizonte, desde el PSOE esperan que Unidas Podemos plantee un camino intermedio en la coalición, pero Iglesias ha vuelto a insistir este mismo lunes en su entrada en el Ejecutivo, añadiendo además que cree que Pedro Sánchez rectificará la posición de los socialistas.

Podemos insiste en la coalición

"En el último momento, como hicieron en julio, rectificarán y ofrecerán un gobierno de coalición. Lo dejaron claro nuestros inscritos en una consulta y podemos movernos sobre las bases que nuestros inscritos establecieron, que es un gobierno conjunto", ha apuntado el secretario general de la formación morada, a la vez que ha afeado al PSOE su negativa pasada.

"Que fuera capaces de decirnos a una fuerza que representa cuatro millones de votos que no éramos dignos de formar parte del gobierno y que nos conformáramos con un pacto programático y con puestos intermedios creo que es algo que la población no ha entendido y que les va a pasar factura", ha lamentado.

Por el momento, los socialistas aseguran a la SER que la puerta de la coalición no se va a poder abrir por muchos 'chocazos' que se den.

¿La tercera vía morada?

Voces dentro del espacio morado apelan también su propia 'tercera vía'. Este lunes, en 'Hoy por Hoy', Teresa Rodríguez no ha descartado la posibilidad de buscar un acuerdo programático y de no entrar en el gobierno. "Derogación de la reforma laboral, derogación de la LOMCE, blindar las pensiones con el IPC, si esto estuviese incluido en la propuesta habría que pensarlo, pero quiero ver el documento primero", ha apuntado en la SER la líder de Podemos en Andalucía.

Otros sectores del grupo confederal reconocen a la SER no descartar la posibilidad de que su grupo entre en el gobierno cuando la legislatura esté avanzada, algo que, no obstante, el PSOE asegura que no está sobre la mesa.

Mientras dura este impasse, se disparan los temores. Los socialistas temen que en el último momento Unidas Podemos se muestre dispuesto a votar gratis un 'sí' a la investidura, cosas que los morados niegan contemplar y que el PSOE podría no aceptar. En Podemos también se empieza moderar las expectativas y a contemplar que en el último minuto Sánchez ofrezca una coalición de baja intensidad pero suficiente para poner a Iglesias contra las cuerdas.