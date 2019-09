Qué debes hacer para salvarte si vas conduciendo y te encuentras con una riada

⛈️ Mucha precaución al volante ante las fuertes lluvias.

No te arriesgues, no atravieses zonas inundadas.

Y si sufres aquaplaning:



1⃣ Reduce la velocidad

2⃣ No levantes bruscamente el pie del acelerador

3⃣ Mantén las ruedas rectas

4⃣ No pises el embrague

5⃣ No gires el volante