Nunca me he disfrazado, pero me encanta Halloween porque nos hace pensar en los misterios de la vida y de la muerte, aunque sea de broma. Por eso y porque es una buena ocasión para compartir y conversar alrededor de un cóctel, en un bar o en nuestra propia casa. Eso sí, recomiendo tomar una, ¡no tres!

Eso sí, como impulsor de la iniciativa Gurú Of Spirits, quiero destacar la versatilidad y la sensorialidad de los destilados. Bebidas que deben disfrutarse con moderación y no necesariamente por la noche porque también encajan en el aperitivo, el brunch, la sobremesa, el tardeo o el afterwork.

Ingredientes 5 gotas color natural "tinta de carbón" (colorante alimentario)

3 gotas de Droplets "Green Cardamom"

1 cl zumo de limón

0,5 cl sirope de ágave

2 cl zumo de pomelo rosa

1 cl sirope de almendras

1 cl triple sec (Cointreau, por ejemplo)

5 cl de Santa Teresa 1976 (o cualquier otro ron añejo)

1/2 clara de huevo

Semillas de sésamo negro

Elaboración Mezclamos la tinta de carbón, la gotas de Droplet, el zumo de limón y el sirope de ágave, y posteriormente añadimos el sirope de almendras, el triple seco y el ron. Se agita todo en una coctelera con hielo (o con la ayuda de una batidora eléctrica). Servimos en un vaso divertido o una copa original. Se finaliza con semillas de sésamo negro.