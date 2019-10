Roger Federer: "Nunca he hablado con Piqué, no sé en qué necesitamos trabajar"

El suizo Roger Federer dijo este jueves que no conoce en persona a Gerard Piqué, impulsor de la nueva Copa Davis, y que no ha hablado con él sobre la posibilidad de que juegue el torneo de naciones más importante del tenis mundial.

'Nunca lo conocí, así que no sé en qué necesitamos trabajar', apuntó el tenista en una conferencia de prensa en Shanghái, en respuesta a unas declaraciones del futbolista hace unos días en un programa de televisión en las que aseguró que está tratando de convencer al suizo para que juegue la Copa Davis.

Un periodista le preguntó al número tres del tenis mundial si alguna vez disputará el torneo y el suizo respondió que, aunque no se ha 'retirado oficialmente' de la Copa Davis, 'es más probable que no' la juegue.

'Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes', dijo. Suiza no se ha clasificado para la fase final de la nueva Copa Davis de noviembre en Madrid y Federer ha sido uno de los más críticos con la competición desde el principio, especialmente por las fechas y porque es muy similar a la futura Copa del Mundo de la ATP.

'Además, tener cuatro hijos y la esposa es otra cosa. Simplemente no puedo estar en todas partes. Siempre dije que cuando juegas la Copa Davis debes perderte el Masters 1.000. ¿Vale la pena? No siempre. No para mí, de todos modos', añadió el tenista, quien logró este jueves su clasificación para los cuartos de final del M.asters 1000 de Shanghái tras ganar al belga David Goffin por 7-6 (7) y 6-4. Este viernes jugará los cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev, sexto del mundo.