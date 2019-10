John Toshack ha repasado algunos de los momentos más llamativos de su carrera en una entrevista con la revista 'Líbero'. En ella repasa algunas de las polémicas que protagonizó en esa etapa, como la célebre frase de los "11 cabrones" o aquella otra sobre "los trapos sucios" del vestuario.

Sus declaraciones más llamativas son recordando su segunda etapa en el Real Madrid, en el que habla de su confianza en los grandes jugadores como Seedorf o Mijatovic, aunque para el galés hubo cosas en aquel vestuario que no le gustaron: "Es que esta Champions que ganaron se les subió a la cabeza. Pensaban que eran unos dioses pero ves el rendimiento de ese equipo después, etc."

Toshack no se olvidó de su compatriota Gareth Bale, y criticó el papel que tiene dentro del terreno de juego: "Bale no participa en el juego. Igual se acerca cinco minutos al juego pero no participa. Y luego de repente hace una carrera y vuelve atrás. Es como si jugaras con 10. Es muy individualista"

En su entrevista tuvo espacio para recordar uno de sus grandes éxitos en el Real Madrid: superar el gafe de Riazor: "Rompí el récord de partidos sin perder en La Coruña. Creo que llegamos a 1 de enero líderes. Pero era un equipo acabando. Era muy difícil porque fichaban mucho. Yo decía: pero por qué me fichas esto o lo otro. Me decían: no te preocupes, tú lo pones… Ya pero me estás complicando la vida, joder", bromea el galés.