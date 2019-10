Piqué: "Messi y yo estamos de acuerdo, pero yo elijo en todo momento lo que digo"

Gerard Piqué ha asistido hace apenas unas horas a la entrega de premios de la Revista Esquire. El jugador del FC Barcelona ha hablado de todos los temas que le han ido rodeando en los últimos días ante la prensa: Neymar, Messi o la respuesta de Federer tras su partido en el Masters 1000 de Shanghái.

Sobre el jugador brasileño, Piqué ha admitido que "más que miedo había esa posibilidad y esa opción, si que es cierto que lo comentamos dentro del vestuario. Pero es decisión de Neymar y, al final, se ha quedado en el PSG. Espero que le vaya lo mejor posible. La relación con 'Ney' es fantástica, así que espero que le vaya muy bien".

Tras las declaraciones de Leo Messi en RAC1 en las que indica que 'Gery' "no informa nunca de nada a nadie". El defensa blaugrana ha dejado su opinión ante la prensa: "De acuerdo si que estamos. Yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo es el capitán y tiene su discurso pero yo creo que el discurso es alineado. Nos conocemos desde los trece años y te diría que Leo es la persona con la que mejor me llevo del vestuario así que no creo que sea un tema de descoordinación ni mucho menos".

Para concluir, Federer ha hablado tras su victoria en el Master 1000 de Shanghái -que le mete en cuartos- sobre su ausencia en la Copa Davis en la que indica que "no conozco a Piqué, no sé en qué necesitamos trabajar". Como era de esperar, el culé ha respondido a estas declaraciones: "Debe haber una mala comunicación entre su agente y él. Hablé con el agente y nos comentó que estaba abierto a venir, luego nos dijo que le invitáramos formalmente, lo hemos hecho. Así que bueno, supongo que entre la gente y él no hay mucha comunicación".