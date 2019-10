Greta Thunberg se pasa al 'death metal'

Hace tan solo unas semanas, la joven activista Greta Thunberg sorprendía al mundo con un discurso celebrado durante la última Cumbre del Clima mediante el que pedía a los políticos que estuvieran a la altura de la crisis climática en la que vivimos "Ustedes me han robado mi infancia y aun así yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo y muriéndose y ustedes solo pueden hablar de dinero".

Apenas un año después de dar la vuelta al mundo con un mensaje de similares características, la sueca de 16 años se enfrentaba a los líderes políticos de casi 200 países en busca de soluciones "realistas e inmediatas". Entre otras, la joven pidió a los gobiernos y las empresas que dejen de construir plantas de carbón para 2020, la reducción del 45% de las emisiones de gases contaminantes para 2030 y la transición inmediata a energías renovables.

Thunberg se pasa al death metal

A raíz de este discurso, la sombra de la joven activista es todavía más alargada y cuenta con cada vez más apoyos a nivel internacional. Con el objetivo de homenajear a la que ya es considerada como una de las líderes de la nueva generación, el artista John Meredith ha decidido convertir el discurso de Greta Thunberg en un tema de death metal.

Para ello, el artista se ha inspirado en algunas de las frases más relevantes de la intevernción de la activista: "Nos están fallando. Pero los jóvenes están empezando a entender su traición. El planeta necesita un cambio, aquí y ahora". Tras la publicación de esta canción, el tema ha obtenido cerca de cinco millones de visualizaciones en YouTube... y su éxito todavía no ha terminado.

Del death metal a la electrónica

Pero Meredith no ha sido el único que ha homenajeado a Thunberg. El DJ británico Fatboy Slim ha publicado una versión de su himno Right Here, Right Now en su cuenta de Instagram protagonizado por la joven activista.

En este vídeo, la joven activista pronuncia algunas de las frases más características de su discurso mientras millones de personas salen a las calles a protestar contra la falta de medidas para hacerle frente. En definitiva, cada vez son más las personas que apoyan el discurso de Thunberg. Un discurso que pide acciones inmediatas para hacer frente a una crisis climática sin precedentes.