Detenida una mujer por estrangular a su hijo de 7 años en El Ejido

La Guardia Civil ha detenido en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería), a una mujer de 38 años, de nacionalidad española, por su presunta relación con la muerte violenta de su hijo de 7 años. Fuentes de la Comandancia de Almería han indicado que los hechos han tenido lugar este jueves por la mañana y que la Policía Judicial del cuerpo se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido, que lleva el Juzgado de guardia de El Ejido.

Una vecina ha explicado que la madre del menor "se ha presentado esta mañana (sobre las 10:15 horas) aquí (en la calle La Noria), ha aparcado el coche y me ha dicho que vaya. Me dice: para ayudarme a sacar el niño. Me ha extrañado porque era la hora del colegio”, ha añadido, apuntando que ha visto al niño en el interior del coche con los “labios morados”.

“Ella estaba como si nada. Yo he entrado, me ha visto que estaba llamando a emergencias y no me ha dejado”, ha incidido. Según esta testigo, ha podido acudir a su casa porque “últimamente se ve que nadie le hacía caso”, añadiendo que la ahora detenida y el padre del menor tenían al niño “compartido”.

“Pero estaban de juicios. El padre quería conseguir la custodia porque sabía que ella no estaba bien, esa mujer no estaba bien”, ha afirmado. “Le he dicho al niño le pasa algo, ¿qué le has hecho al niño? Ella ha dicho que no le ha hecho nada. Yo, algo le habrás hecho porque el niño parece que está muerto. Ella ha dicho que no. Yo le he dicho que tiene que llevarlo al hospital, pero ella se ha dado una vuelta...”, ha apostillado.

Ha aclarado que la mujer detenida es natural de Alcolea (Almería) y que vivía con su pareja en Huércal de Almería. Asimismo, ha precisado que tras dar unas vueltas alrededor de su domicilio, la detenida ha sido interceptada por la Guardia Civil en una calle perpendicular, donde ha tenido que ser sacada a la fuerza del vehículo por los agentes. “Ellos han parado el coche. El coche no quería abrirlo, le han tenido que reventar el cristal”, ha concretado. “Yo creo que lo tenía ya premeditado. Mi amiga me decía no seas tonta y no la metas dentro, que esta mujer te va a buscar un problema”, ha concluido.