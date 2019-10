Un brunch o un desayuno singular para esta época del año: el gofre de calabaza. La base es la de un gofre a la que he añadido puré de calabaza asada previamente. Para endulzarlos, ya que el gofre de calabaza no es muy dulce, he preparado un original caramelo líquido de miso blanco. El miso aportará al caramelo un punto salado y un gusto muy particular que resulta el condimento ideal para estos gofres.

Gofres De Calabaza Asada Con Caramelo De Miso Blanco Autor: Eva Espallargas (Fresa & Pimienta) Categoría: Desayuno / Brunch Raciones: Para 6 personas Una receta ideal para el desayuno o el 'brunch' de Halloween

Ingredientes 1/2 calabaza “violín” (de la que extraeremos 100 g una vez horneada)

230 g de harina

2 huevos

400 ml de leche

100 ml nata líquida

100 g de mantequilla

40 g de azúcar glass

2 cucharaditas de levadura en polvo

Una pizca de sal Para el caramelo de miso 1 taza de nata líquida

¾ taza de azúcar

¼ taza de agua

Dos cucharadas de pasta de miso blanco

Una cucharada de agua

Elaboración Para elaborar el caramelo de miso blanco, calentamos en un cazo ¼ de taza de agua junto a ¾ de taza de azúcar sin dejar de remover con una cuchara de madera. Removemos hasta que se disuelva por completo el azúcar y adquiera un color tostado. Una vez obtenido el color, bajamos el fuego al mínimo y empezaremos a añadir la nata líquida, poco a poco y sin dejar de remover. Llevamos a ebullición durante un par de minutos y añadimos la pasta de miso blanca (previamente disuelta con una cucharada de agua). Llevamos a ebullición 5 minutos más, sin dejar de remover. Retiramos y reservamos. Cortamos longitudinalmente una calabaza “violín” en dos mitades, la colocamos con la carne hacia abajo en una bandeja de horno, previamente forrada con papel sulfurizado. Horneamos con el horno precalentado a 200º durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo volteamos la calabaza y con ayuda de una cuchara retiramos 100 g de carne de calabaza asada, evitando cualquier parte quemada (ya que amargaría). Reservamos. Calentamos la leche en un cazo junto con la nata y la mantequilla. Una vez fundida retiramos del fuego y dejamos templar. En un bol introducimos la harina, la levadura, una pizca de sal, el azúcar glass y el huevo; mezclamos bien. Añadimos los 100g de calabaza asada, y la leche con la mantequilla diluida. Batimos bien con un túrmix hasta obtener una masa lisa y homogénea. Reservamos Ponemos a calentar la gofrera (en mi caso utilizo una que va directamente sobre el fuego fuego, pero puede utilizarse una gofrera eléctrica), echamos un cucharón de la masa de gofre y cerramos la gofrera. Dejamos al fuego 2 minutos por lado, a fuego medio-alto, hasta que esté ligeramente dorado. Retiramos el gofre y dejamos templar sobre una rejilla. Seguimos la operación con el resto de la masa. Disponemos unos mini gofres, uno sobre el otro y sobre éstos un par de cucharadas de caramelo de miso. Podemos decorar con unos pétalos de rosa deshidratados.