Piqué, tras el pinchazo ante el Slavia: "¿Si optamos a la Champions? Ahora mismo es difícil decirlo"

El defensa central Gerard Piqué habló al final del partido que el Barcelona empato en casa ante el Slavia de Praga e hizo autocrítica en los micrófonos de Movistar+.

"Ellos tenían la línea muy adelantada", admitió sorprendido, añadiendo que "la pelota no ha querido entrar" y explicando que "es cierto que los resultados no acompañan" ya que "la exigencia es máxima y la gente quiere más"

"Las sensaciones no han sido del todo malas: hemos generado y ellos no han generado", relató, añadiendo que "no esperábamos que ellos jugaran con una línea tan avanzada y teníamos que reestructurar el equipo".

"Cuando perdíamos la pelota nos cogían a la contra", confesó el central culé, admitiendo que "llevo mucho tiempo en esta casa; cuando las cosas no van mejor de lo que están yendo suele haber este tipo de críticas y los jugadores lo intentamos resolver lo antes posible".

"No estamos jugando el mejor juego, pero tanto en Liga como en Champions estamos en una buena situación. Mantener la calma e intentar mejorar, los resultados y el juego también", reflexionó.

"Ahora mismo es difícil decir si jugando así podemos optar la Champions, pero hemos tenido tramos en los que no jugamos tan bien, como el primer tramo con Luis Enrique, que luego se arreglaron", concluyó su intervención.