Ábalos se molesta con un periodista que le pregunta por el ascenso de Vox

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido protagonista de un caluroso debate con un periodista de El Español, Daniel Basteiro, donde aseguraba que habían frenado a la ultraderecha "porque no ha sumado". Durante la rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que ha analizado los resultados electorales del 10N, Basteiro ha arrancado su turno de preguntar cuando el socialista le ha cortado en varias ocasiones asegurando que han "ganado" las elecciones.

#Directo | Ábalos defiende que han "frenado el ascenso de la ultraderecha porque no han llegado al poder" https://t.co/q0mTk2KG3f



Aquí puedes ver el rifirrafe con un periodista sobre el tema pic.twitter.com/QmZsGxCGha — Europa Press (@europapress) November 11, 2019

El periodista ha comenzado a hablar con que el PSOE "daba por hecho que ganaban las elecciones" y que entre los objetivos de campaña estaba ampliar los resultados del 28 de abril y frenar a la ultraderecha: "Eso no se ha cumplido". "Cómo que no se ha cumplido", ha contestado Ábalos que ha continuado diciendo que sí lo han hecho "porque no ha sumado". Todo esto ante la incredulidad del redactor que ha respondido con un "ah, pensaba que ha subido".

"La ultraderecha solo tenía una posibilidad de compartir gobierno que es como ha hecho en Andalucía, Murcia y Castilla y León, no me diga que no la hemos frenado. El objetivo era que iban a sumar las tres (PP, Cs y Vox) o ¿podía la ultraderecha tener mayoría absoluta?", ha argumentado el secretario de Organización del PSOE.

La ultraderecha, representada por Vox ha pasado de no estar dentro del Congreso hasta abril de 2019 a tener 24 asientos tras el 28A y actualmente subir hasta los 52 escaños. "No creo que sea precisamente un freno", ha explicado Basteiro. "Llevan desde julio diciendo que no quieren elecciones y que la culpa es de los demás, querría saber por qué pierden más de 700.000 votos y 3 escaños mientras otros suben", ha continuado.

"Me hace preguntas como si hubiésemos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? Sabe cuál es el problema, es que hemos votado tres veces y en las tres veces el PSOE ha ganado. La pregunta no es esa, la pregunta es que ¿los que pierden aceptan que gobierne el partido socialista?", ha espetado el secretario de Organización socialista.

Para Ábalos este discurso "lo que quiere es relativizar una victoria y lo que buscan es no reconocer la victoria. "Yo tengo que reivindicar nuestra victoria, que no ha sido una victoria amplísima, por supuesto (...) frenar el acceso a la derecha es frenar su acceso al poder, es dejar que su discurso pueda ser compatible con la democracia, eso yo no lo he visto en muchos medios que además tendrían que ser responsables que les han dado todos los espacios posibles", ha concluido.