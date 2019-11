Los políticos más conocidos que se quedan sin escaño

El descalabro de Ciudadanos, la pérdida de siete escaños de Unidas Podemos, la poca representación obtenida por Más País en el Congreso y el auge de Vox en ciertas provincias en detrimento del PP, son los factores que han provocado que algunos rostros conocidos de la política española se hayan quedado sin su asiento como diputado o senador.

La pérdida de 47 escaños de Cs, además de la dimisión de Albert Rivera, ha provocado que de los diez miembros del Comité Permanente de Ciudadanos, seis se hayan quedado sin un sillón en la Cámara Baja (José María Villegas, Fran Hervías, José María Espejo, Melisa Rodríguez, Juan Carlos Girauta y Miguel Gutiérrez), a los que se suman otros seis integrantes del Comité Ejecutivo (Nacho Prendes, Patricia Reyes, Carina Mejías, Joan Mesquida, Edmundo Bal y Beatriz Pino). Pero el partido naranja no es el único damnificado.

Mari Mar Blanco, en una foto en mayo de 2019 / Getty Images

Al Partido Popular se le resiste el País Vasco, de hecho no ha sacado ningún escaño en esta comunidad (7 el PNV, 4 el PSOE, 4 Bildu y 3 Unidas Podemos). Aunque en estas elecciones araña 8.700 votos más que hace seis meses, no consigue llevar al Congreso a la candidata por Álava, Mari Mar Blanco, al igual que ocurrió con Javier Maroto en las pasadas elecciones generales. La hermana del edil asesinado por ETA, llegó al PP de Álava sustituyendo a Maroto que ya sabe lo que es quedarse sin asiento en el Congreso (le pasó en las pasadas elecciones). El político vasco acabó empadronándose en el municipio de Sotosalbos en Segovia para acabar siendo senador castellanoleonés.

Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, sí consiguió entrar en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo tras las generales de abril pero en su caso después de que el economista Daniel Lacalle renunciara a su acta de diputado por Madrid. Por su parte, Íñigo Arcauz, que era el aspirante por Gipuzkoa. y Beatriz Fanjul, en Bizkaia, tampoco llegan a la Cámara Baja.

Juan José Cortés, en el debate de investidura de Sánchez / Getty Images

Juan José Cortés, padre de la niña asesinada Mari Luz Cortés, no ha logrado el escaño como senador por el PP por la provincia de Huelva, algo que ha dicho no sorprenderle ya que considera que en las elecciones generales "ya era cadáver antes de entrar en la UCI". Cortés fue diputado al Congreso por la provincia onubense tras las elecciones del pasado abril tras presentarse como cabeza de lista por el PP en esta circunscripción con el apoyo del líder de los populares, Pablo Casado, y el rechazo de muchos afiliados y simpatizantes que no veían en él a la persona adecuada. Esto propició que para el 10N Cortés no volviera a presentarse a la Cámara Baja y que ocupase el primer puesto de la formación azul al Senado.

El hecho de que las votaciones a esta Cámara sea nominal le ha impedido lograr el escaño como senador que sí ha conseguido su compañero de partido José Enrique Sánchez. Siendo así el senador menos votado del PP en la provincia de Huelva. En su perfil de Facebook Cortés ha trasladado su "más sincera enhorabuena al PSOE por su victoria, a Vox por el subidón y a Pablo Casado, por los buenos resultados obtenidos", al tiempo que ha felicitado "a los que han conseguido sus escaños, tanto en el Senado, como en el Congreso". "Por lo que a mi me toca, gracias a todos lo que han depositado su confianza en mi, lo he hecho lo mejor posible pero a veces las cosas no salen como uno quiere, no he conseguido el escaño como senador, aunque en estas elecciones ya era cadáver antes de entrar en la UCI", ha escrito.

Carolina Bescansa, junto a Íñigo Errejón / Getty Images

La cabeza de lista por A Coruña de Más País al Congreso, Carolina Bescansa, ha reconocido que aguardaba unos resultados "mejores" en Galicia, donde la plataforma de Íñigo Errejón ha quedado relegada a una posición residual al recibir 22.474 votos, el 1,53% del total de sufragios emitidos en la Comunidad gallega. De esta manera, la exdiputada de Podemos por Madrid y fundadora del partido morado, ha quedado muy lejos de obtener representación pese a que las primeras encuestas internas que apuntaban a la posibilidad de lograr un escaño

Por su parte, la edil de Más Madrid Inés Sabanés, que figuraba como número tres en la candidatura de Errejón y pertenece a Equo, tampoco ha logrado representación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el escaño que sí que ha conseguido Marta Higueras, número uno de Más Madrid en la capital, abre un debate en el partido verde esmeralda ya que ésta podría renunciar a su asiento que podría asumir la propia Sabanés o la errejonista Rita Maestre.

Los nº 2 y 3 de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado (izq) y José Luis Bueno (dch) / UNIDAS PODEMOS (Europa Press)

En las filas de Podemos ha sido baja el guardia civil y diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado, que ha venido ejerciendo de portavoz de Interior en el Congreso. Delgado, experto en Interior, ha asumido la derrota tras conocer el escrutinio definitivo y ha lamentado "el antojo del señor Sánchez de llevarnos a unas nuevas elecciones. Daban los números, lo demostramos, pero le ha podido más su ego de querer sumar más diputados y pensar más en las encuestas que en la ciudadanía". Además, la cabeza de lista por Las Palmas, Carmen Pita, conocida como Meri Pita, que en legislatura de 2016 a 2019 fue presidenta de la comisión de investigación del accidente aéreo de Spanair, también se queda sin escaño.

Más allá del preocupante auge de Vox, Unidas Podemos ve la botella medio llena y considera que los resultados electorales podían haber sido peor, pues, pese al golpetazo, se mantendrán en el Congreso dirigentes de Podemos como Rafael Mayoral, Pablo Echenique o Alberto Rodríguez -secretario de Organización- por cuyos escaños se temía.