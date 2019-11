Abascal: "Si no se ponen de acuerdo, lo aprovecharemos con más fuerza"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este lunes que los resultados obtenidos por su formación en las elecciones generales del 10-N han sido "aboslutamente extraordinarios", mostrándose especialmente satisfechos de haberse convertido en la tercera fuerza gracias a los 3,6 millones de votos recibidos (un millón más que en las elecciones del 28 de abril).

Abascal ha admitido que sus resultados han sido especialmente buenos en lugares "en los que se perciben problemas de convivencia con la inmigración", pero ha señalado que en Andalucía también hay "agradecimiento" por haber contribuido a desalojar al PSOE de Junta.

El líder de Vox, de hecho, ha asegurado manejar estudios que aseguran que 300.000 de sus votantes en el 10-N optaron por el PSOE el 28-A. "Estamos muy contentos de haber vuelto a penetrar en la izquierda", ha dicho. "Ya hay un cinturón verde alrededor de Madrid y Vox es segunda fuerza en Andalucía".

Bloqueo político

Abascal ha descartado por completo cualquier decisión que contribuya a la formación de un gobierno socialista: "La gobernabilidad no es responsabilidad de Vox. Nos han votado para que hagamos oposicón y votaremos que no a un gobierno liderado o en el que participe el PSOE. Pero entenderemos que se pongan de acuerdo y que no disimulen mucho más tiempo".

Según el líder de Vox, también sería "lógico" que el PP, Ciudadanos y el PSOE puedan ponerse de acuerdo porque comparten visión en asuntos como la memoria histórica o la política europea. Pero ha asegurado que Vox aún no ha tocado techo: "Si no se ponen de acuerdo y nos llevan a unas tercera selecciones, lo aprovecharemos con más fuerza".

Preguntado por las explicaciones ofrecidas por José Luis Ábalos, quien ha asegurado que el PSOE ha frenado a la ultraderecha, abascal ha respondido que no son "lo que Ábalos dice", pero que en cualquier caso le parece "curioso" que digan que les han frenado porque han conseguido un millón de votos más. "Deberían reflexionar y bajarse del caballo de la soberbia", ha sentenciado.

Criminalización mediática

Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Abascal también ha reflexionado sobre la "criminalización" a la que se enfrenta su formación, tanto por parte de "los medios de la derecha", que "han culpado a los votantes de Vox de la victoria de Pedro Sánchez", como por lo que él denomina "prensa progre".

El líder de Vox ha sido especialmente duro con el responsable del CIS, José Félix Tezanos, al que ha llamado "miserable" por compararles con Hitler. "Eso demuestra que el PSOE utiliza las instituciones democráticas al servicio de un partido".

Abascal ha asegurado que "los tertulianos y politólogos están absolutamente desatados" y les ha acusado de "contribuir de forma sistemática a esa criminalización", produciendo "un caldo de cultivo que está detrás de las agresiones" a algunos de sus candidatos.

"El único discurso de odio lo ha traído el presidente del Gobierno", ha aseverado a Abascal, quien también ha criticado los "editoriales del Grupo Prisa en los que se decía que a Vox no se les puede tratar como a un partido político más", asegurando que, por lo tanto, no levantará el veto a los medios que han traspasado lo que consideran "crítica legítima".