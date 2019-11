¿Qué puede hacer Vox con 52 escaños en el Congreso?

Si no hay cordón sanitario, con los 52 diputados logrados por Vox en las elecciones generales del 10 de noviembre, la formación de Santiago Abascal podría obtener dos representantes en la Mesa del Congreso, que es el órgano que ordena la vida parlamentaria.

Unidas Podemos obtuvo dos puestos en la última legislatura en la Mesa, incluida la vicepresidencia primera, y eso que tenía 10 escaños menos de los que obtuvo este domingo Vox.

El PSOE espera "que el PP no haga como en la Asamblea de Madrid y bloquee su entrada en la Mesa", según indican a la SER fuentes del grupo parlamentario socialista. Pero desde el grupo popular aseguran que no "hay una decisión tomada", que esto "aún no lo han mirado", y están "a la expectativa de que el Gobierno haga movimientos".

Además de su posible entrada en la mesa, Vox podrá preguntar al presidente del Gobierno todas las semanas en las sesiones de control, introduciendo en los debates su agenda antiinmigración, antifeminista y contraria al Estado de las autonomías.

Con sus 52 diputados también podrá recurrir leyes ante el Tribunal Constitucional, un trámite para el que se requiere un mínimo de 50 diputados. Ciudadanos, que podía recurrir con los 57 diputados que obtuvo en abril, se ha quedado sin esa posibilidad al caer a las diez actas en las elecciones del domingo, mientras que Unidas Podemos sólo superó los 50 escaños en las elecciones de 2016.

Otra de las nuevas posibilidades que otorgan los 52 escaños a Vox es la de cubrir el mínimo de firmas necesario para poder presentar una moción de censura, que según el reglamento del Congreso está fijado en la décima parte del Pleno, o sea, 35 diputados.