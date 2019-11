'El Hormiguero': Anitta concede a Pablo Motos una de sus entrevistas más divertidas

No todos saben adaptarse a las reglas del juego de 'El Hormiguero'. La norma del programa de Antena 3 es divertirse, al menos casi siempre. Sin embargo, muchos son los que no solo no se divierten, sino que tampoco tienen intención de hacerlo. Todo lo contrario a Anitta, que este lunes concedió a Pablo Motos una de sus entrevistas más divertidas.

La cantante brasileña ya demostró en 'La Resistencia' que es toda una showoman, manteniendo con David Broncano una conversación de lo más escatológica. En 'El Hormiguero' volvió a mostrar su faceta más gamberra, hablando sin tapujos, y con toda la gracia, de su afición a la cirugía estética, de su infancia en la Calle del Crimen y de cómo tenía pensado celebrar en Madrid el Día del Soltero.

También enseñó al presentador a bailar el "quadradinho", su paso de twerking, además de implicarse en todas las pruebas posteriores a la entrevista. Todo ello con un desparpajo envidiable y un carisma desbordante.

Anitta conquistó a Pablo Motos, pero también a todos los espectadores de 'El Hormiguero', que no dudaron en utilizar su altavoz en Twitter para ensalzar a la estrella del pop:

Anitta representa a la gente de barrio que prosperó sin renegar de sus raíces humildes, quizá eso le diferencia de las típicas artistas globales con actitud de diva intocable.

Es natural, sin que se le suba el éxito a la cabeza.

La entrevista de Anitta, en números

Anitta fue la artista encargada de inaugurar la semana en 'El Hormiguero'. En esta ocasión, el formato que produce 7 y acción obsequió a Antena 3 con un 11% de cuota de pantalla, rozando los 2 millones de espectadores (1.943.000). Además, según apunta la agencia Dos30', la visita de la artista fue vista en algún momento por 5,1 millones de espectadores, consiguiendo un 37,7% de fidelidad.