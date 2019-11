Marc Márquez ha terminado los test de Valencia este pasado miércoles y ha viajado a Madrid para presentar una exposición en la Calle Preciados con motivo de celebrar los 50 años de Repsol en la competición. El actual campeón del mundo de MotoGP posó con los distintos monos de competición que ya se exhiben en la capital madrileña, desde el que utilizaba Ángel Nieto en los años 80 hasta el actual del piloto del Repsol Honda Team, pasando por Álex Crivillé, Pedrosa o los monos de Rally de Carlos Sainz o el de Fórmula 1 de Pedro Martínez de la Rosa.

Además de poder hablar del apoyo de Repsol en su carrera deportiva desde una temprana edad, el piloto de Honda pudo hablar de su hermano, Álex Márquez, con quien compartirá box de cara a la próxima temporada. "El año que viene tendré un nuevo compañero de equipo que es el campeón del mundo de Moto2, es especial porque es mi hermano pero al final se lo ha ganado por mérito propio", indicaba esta mañana.

"De momento ha empezado, tiene que ir trabajando. Lógicamente es una categoría difícil, además la Honda es una moto donde yo me he caído muchas veces para encontrar el límite y requiere mucho esfuerzo. A ver si poco a poco lo va cogiendo aunque profesionalmente lo sabemos diferenciar muy bien y mi objetivo es seguir trabajando con la misma intensidad, la misma mentalidad para luchar por un título más", comentaba el campeón del mundo.

Concluídos los test de Valencia, Márquez indica que "han sido positivos", aunque la situación del prototipo 2020 es la misma que la moto campeona de este año, un "primer paso que es bueno, pero hay que seguir trabajando". Y es que el objetivo es mejorar respecto a otras fábricas y pilotos rivales, intentando "hacer una moto donde se pueda ir rápido, pero con mayor facilidad" dada la dificultad de "entender la moto para otros pilotos", un hecho que se ha demostrado con la temporada de Jorge Lorenzo del que, confiesa, "se le echará mucho de menos".

Volviendo a hablar de su hermano, Álex Márquez, el mayor de la familia comentó que "en el circuito apenas nos vimos, sólo para dormir porque compartimos motorhome. Hablamos un poco, pero está en una etapa que tiene que quemar gasolina, dar vueltas, para seguir aprendiendo las reacciones de la moto. Dentro del box cada uno está en su lado, yo ya tengo suficiente faena en mi lado y no puedo estar preocupado en otros asuntos".

"Nunca he vetado ni he forzado en tener ningún compañero de equipo, es una cosa que la marca, Honda, tiene que decidir. Se creó esta situación especial con la retirada de Jorge Lorenzo y reaccionó yendo a buscar al campeón del mundo de Moto2 que, en este caso, es mi hermano pero no puedes cerrar ninguna puerta ni abrir ninguna, se lo ha ganado por méritos propios. Se tiene que respetar pero será un año bonito, seguro", zanjó Marc Márquez por la polémica que le ha rodeado este fin de semana.

Tampoco faltó una pregunta sobre fútbol, uno de los deportes que más disfruta. El piloto de Honda pudo valorar la vuelta Luis Enrique a la selección: "Me encanta, cuando era jugador, de entrenador en el FC Barcelona y me encanta que vuelva. Tuvo una etapa de su vida difícil con lo que le pasó pero, al final, siempre ha sido de mente positiva, muy luchador y creo que le viene bien a la selección. Le respeto mucho por el carácter que tiene, siempre tiene las ideas muy claras".