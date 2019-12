Valentino Rossi y Lewis Hamilton pudieron disfrutar de una jornada completa de acción este pasado lunes 9 de diciembre, en el Circuito de Cheste, en Valencia. Ambos campeones del mundo se intercambiaron sus monturas, el piloto de Fórmula 1 pudo probar la Yamaha MotoGP M1 del italiano, mientras que el nueve veces campeón del mundo de motociclismo pudo disfrutar de una jornada con el Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+.

A pesar de que Cheste se blindó para este día en el circuito, Monster Energy -patrocinador y organizador del evento- ya ha distribuido en las redes las primeras imágenes de los dos campeones en el trazado como un adelanto del documental que han grabado con Rossi y Hamilton. Ambos pilotos mostraron las primeras fotografías a través de sus redes sociales, indicando lo "épico" que había sido el día.

Entre los allí presentes estuvo Lin Jarvis, jefe técnico del Monster Yamaha, quien indicó al final de la jornada que había sido "un día excepcional" ya que "tener a Lewis junto a nosotros y a Valentino, dos iconos del deporte al mismo tiempo y en el mismo lugar, fue realmente increíble".

"Me impresionó mucho la actuación de Lewis, porque ¿cuántos campeones de las cuatro ruedas podrían venir aquí y subirse a una M1, salir al escenario y sentirse orgullosos? Es muy difícil pilotar una moto rápida en pista y aún más difícil y exigente pilotar una moto oficial de MotoGP", explicaba Jarvis, añadiendo que está "muy contento por Valentino" ya que "tuvo la oportunidad de probarse a sí mismo en un coche de F1" y confiesa haber escuchado "comentarios muy positivos del equipo Mercedes".

Los pilotos también pudieron hablar de sus sensaciones en pista. "Ha sido genial estar en la pista y ver a Valentino por delante de mí con la misma moto. Es increíble ver a una leyenda cómo Valentino en el coche. Estoy emocionado por él por descubrir el coche por primera vez. Me recuerda a mi primera vez en un coche de F1. Cuando ves a todo el equipo a tu alrededor, es sólo un animal diferente", explicaba Lewis Hamilton.

Hamilton observa a Valentino Rossi en el Fórmula 1 / Guido De Bortoli/Getty Images

"Ya era un gran fan de Lewis antes, pero ahora aún más. Tuvimos un día fantástico, donde las dos mejores clases de deportes de motor no sólo se conocieron, sino que también trabajaron juntas”, comentaba Valentino Rossi en un comunicado de Yamaha. "Fue una oportunidad espectacular para mí. He probado un coche de F1 antes, pero mucho ha cambiado desde entonces. Sinceramente, quedé impresionado con el coche y su manejo. Al principio tienes una increíble sensación de velocidad. Una vez que me metí en el ritmo, realmente podía empujar. Fue un gran placer. Me sentí como un verdadero piloto de F1 por un día".

"También corrí la YZR-M1 en pista con Lewis. Fue un momento de orgullo para el equipo compartir nuestra pasión con él. Técnicamente, Valencia es una pista dura, y hacía mucho viento, así que en un momento pensé que podría ser difícil para Lewis, pero él era brillante en la moto y su posición en la M1 era genial. Disfruté mucho compartiendo esta experiencia con él, y creo que él también se divirtió mucho, demostrando lo reacio que era a dejar de pilotar. Sinceramente espero que podamos tener muchas más experiencias como ésta en el futuro", zanjó el piloto de MotoGP.