Los barones del PP rechazan ser "la cortada" para que Sánchez y Torra retomen el diálogo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este jueves que está "abierto al diálogo para reconstruir los consensos constitucionales" pero ha advertido de que no quiere ser "la coartada" para que el candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "restituya la relación" con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra.

Así lo ha señalado Fernández Mañueco después de que Sánchez anunciara este miércoles la intención de llamar a todos los presidentes autonómicos en una ronda de contactos para la investidura. El dirigente popular ha recordado que hace cinco meses que tomó posesión como presidente de la Junta de Castilla y León "y hasta este momento" no había recibido llamada de Sánchez, ni contestación a los requerimientos que ha planteado al presidente del Gobierno en este tiempo.

El presidente de la Junta sí ha subrayado su interés en hablar con el candidato a la investidura sobre "España, los españoles, Castilla y León, la PAC, la financiación autonómica y de las infraestructuras pendientes para nuestra tierra". Algo parecido a lo que ha expresado su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que, si Sánchez llama a los presidentes autonómicos, lo lógico es "acudir a la cita", pero ha asegurado que, en su caso, llevará la agenda "con los problemas de Galicia" y espera que Sánchez "no use" a los presidentes autonómicos para "blanquear un acuerdo con los independentistas".

"No creo que caiga en el error de que esto (la ronda de contactos) sea un paripé o una coartada para hablar con el señor (Quim) Torra", ha manifestado Núñez Feijoo tras el Consello de la Xunta.

Casado habla de "comparsa"

En la misma línea, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves a Sánchez de utilizar a los presidentes autonómicos como "comparsa" para tener una relación de "bilateralidad" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A su entender, "la credibilidad" del secretario general del PSOE es "nula".

Casado ha dicho que le produce "vergüenza ajena" que Sánchez intente "convertir en comparsas" a los presidentes autonómicos para "vestir algo que sigue quedando al desnudo" como es, a su juicio, "recuperar una bilateralidad" con Torra. "Es triste, pero sobre todo muy poco respetuoso con los presidentes autonómicos a los que les está tratando como atrezzo", ha enfatizado.

El líder popular, de todas formas, ha señalado que el PP es un "partido responsable" y ha confirmado que el próximo lunes asistirá a la reunión a la que le ha convocado Sánchez y que tendrá lugar en el Congreso a las 9.30 horas.

"Yo estaré en la cita como siempre he hecho. Siempre que me ha llamado he acudido", ha manifestado el líder del PP en declaraciones a los periodistas, antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Bruselas, antes del Consejo Europeo.

Casado, eso sí, también se ha preguntado si los barones territoriales del PSOE rechazarán la denominación de "conflicto político" y "las ocho naciones" que plantea el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Es más, ha dicho que espera que presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le traslade lo que dijo en público acerca de que no quería "vaselina" como regalo de Reyes.