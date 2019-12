El cantante Manuel Carrasco ha acudido este miércoles a El Hormiguero para presentar la edición del CD/DVD de su disco La cruz del mapa y su próxima gira. Todo ello a través de una entrevista en la que no solo hubo tiempo para hablar sobre sus sensaciones cada vez que se sube a un escenario, sino sobre algunas de sus anécdotas más disparatadas.

Desde el día que compuso una canción dedicada a Madrid apenas un día antes del concierto hasta el momento en el que tuvo que ir a juicio por culpa de una pandereta: "Me citaron a una vista como testigo por presenciar una pelea. Yo no sabía de qué pelea me estaban hablando cuando llegué allí, porque no recordaba haber presenciado ninguna".

¿A quién le diste la pandereta?

Cuando llegó al juzgado, la jueza del caso le explicó al cantante que una de las panderetas que había tirado al público durante uno de sus conciertos provocó una pelea entre dos mujeres. Con el objetivo de que Manuel Carrasco fuera clave para la resolución del conflicto, la jueza le explicó que el suceso tuvo lugar durante uno de sus conciertos celebrados en un teatro.

Sin embargo, Carrasco no sabía de qué concierto le estaba hablando. Por norma general, el cantante solía tirar una pandereta en cada concierto, por lo que no pudo determinar a cuál de las dos mujeres se la entregó ese día. El cantante reconoce que fue un caso completamente surrealista. De hecho, Carrasco afirma que incluso la jueza llegó a reírse del asunto, aunque intentó aguantar el tipo a toda costa.

De las panderetas al piano

Tras conocer el caso, Pablo Motos se quedó con ganas de saber cómo había terminado el mismo. Sin embargo, Manuel Carrasco desconoce cómo se resolvió: "Le hubiera llevado una pandereta e incluso una caja entera para evitar este tipo de casos". No obstante, dicho juicio le llevó a tomar una decisión que afectaría al resto de sus conciertos.

A partir de entonces, Manuel Carrasco ha dejado de tirar panderetas al público. A pesar de que sus seguidores y seguidoras continúan pidiéndoselas, el cantante ha decidido no volver a hacerlo para evitar casos como el anteriormente citado. Por todo ello, Pablo Motos le ha recomendado que tire un piano al público, ya que esto no generará disputas de este tipo.