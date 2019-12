De Pedroche a Jesús Vázquez: estos serán los presentadores de las Campanadas

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las principales cadenas de televisión ya ultiman los preparativos para una de las citas más importantes de esta festividad: las Campanadas. TVE, Atresmedia y Mediaset España ya han elegido a los presentadores que ejercerán de maestros de ceremonia en la última de las noche. ¿Los seleccionados?

Anne Igartiburu y Roberto Leal en La 1

Anne Igartiburu y Roberto Leal volverán a ponerse este año al frente de las campanadas en TVE. El presentador andaluz repetirá por segundo año desde la Puerta del Sol de Madrid junto a toda una especialista, que cumplirá 15 años consecutivos en esta cita. El año pasado brillaron ante una media de 6.030.000 espectadores, 37% de cuota en La 1, La 2 y Canal 24 horas.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3

Tras haber alcanzado el mejor resultado de audiencia de su historia, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán un año más como conductores de las Campanadas de Antena 3 que despedirán el 2019 y darán arranque al 2020.

"Me siento muy arropada por el público y me quedo con el cariño que recibo. Trabajamos muchos meses en el vestido para que sea el mejor. Nada puede salir mal. Tengo el mejor equipo del mundo que me hacen brillar siempre. Ojalá estar dando las Campanadas y despidiendo la última noche del año toda mi vida", ha dicho Pedroche sobre las que serán sus quintas Campanadas.

Jesús Vázquez y Paz Padilla en Telecinco y Cuatro

Dos de los rostros más reconocibles de Mediaset serán finalmente los encargados de despedir 2019 y dar la bienvenida al nuevo año: Jesús Vázquez y Paz Padilla capitanearán la retransmisión de las tradicionales Campanadas de Fin de Año, que se llevará a cabo el 31 de diciembre en simulcast para todos los canales del grupo.

Cristina Pardo e Iñaki López en laSexta

Cristina Pardo e Iñaki López se vuelven a poner al frente de las Campanadas de laSexta un año más. La pareja de presentadores se tomarán las uvas con los espectadores por tercer año consecutivo

Para Cristina Pardo, que cada domingo conduce 'Liarla Pardo' en la cadena verde de Atresmedia, presentar las Campanadas "significa acompañar a la gente en una noche muy especial y la única oportunidad al año de trabajar con Iñaki. Además, es el sueño cumplido de que mi padre aguante despierto hasta las uvas".