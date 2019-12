La sentencia que pide no juzgar los mensajes de las víctimas de violación: "La cuestión no es tan sencilla"

Una sentencia llama a no juzgar a las víctimas de violación por los mensajes que envíen previa o posteriormente a su agresor. "Cuando se pretende comprender a las víctimas de estos delitos la cuestión no es tan sencilla", dice la Audiencia Provincial de Madrid para condenar a seis años de cárcel a un hombre que violó a una joven en la localidad madrileña de Fuentidueña del Tajo a finales de 2016: él alegó que antes y después de los hechos cruzaron mensajes de contenido sexual.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en Fuentidueña en diciembre de 2016. La víctima, que tenía entonces 18 años, acudió a la localidad acompañada por su madre para encontrarse con un joven con el que había hablado por WhatsApp con anterioridad: el objetivo del encuentro, según declaró ella, era recibir unas zapatillas que él iba a regalarle.

Una vez allí el acusado llevó a la joven a unas casas abandonadas y perpetró la violación en contra de su voluntad, lanzando además una amenaza: "Si lo cuentas te mato", dijo antes incluso de subir al coche de la madre de la víctima y ser llevado hasta la localidad cercana de Villarejo de Salvanés. La joven contó todo a su madre y llamaron inmediatamente a la Guardia Civil para denunciar los hechos.

Una violación que la Audiencia Provincial de Madrid ha traducido en una condena de seis años de cárcel para el acusado por un delito de violación, una orden de alejamiento de medio kilómetro y una indemnización de 6.000 euros para la víctima en una sentencia que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que todavía podrá serlo posteriormente ante el Tribunal Supremo.

"La cuestión no es tan sencilla"

La sentencia, con la magistrada Pilar Alhambra como ponente, avala el relato "persistente" de la víctima, alegando que su declaración "es exacta en las tres ocasiones en que la ha prestado", frente a la versión del acusado, que se limitó a señalar que todo había sido consentido y poniendo encima de la mesa mensajes "de tonteo" cruzados tanto el día de antes como supuestamente poco después de los hechos.

Getty Images

Es en este punto cuando la sentencia llama a no examinar a la ligera la actitud de las víctimas de delitos sexuales. "Es sencillo valorar los hechos cuando ya han ocurrido con la frialdad propia de un acto tan solemne como es el juicio oral. Cuando se pretende comprender a las víctimas de estos delitos la cuestión no es tan sencilla", dice la resolución, entendiendo que los mensajes que pudieran cruzar no desvirtuan el relato de la víctima.

"Se hubiera dado unos besos"

La joven, que acababa de cumplir entonces los 18 años de edad, relató al tribunal que quedó con el joven convencida de que iba a obtener unas zapatillas, que si le mandó unas fotos el día anterior "eran de tonteo, pero nada más" y que, como mucho, "se hubiera dado unos besos con él". La sentencia concluye que "es evidente que ella no acudió a la cita para mantener una relación sexual con el acusado, pero este sí acudió con ese propósito y por eso la condujo a unas casas abandonadas".

La sentencia da más credibilidad a la versión de la víctima - apoyada por informes médicos y por la declaración de su madre - frente a la del acusado, que presentó como testigos a dos familiares suyos que les vieron caminar por la calle. Incluso explica la sentencia que considera creíble que los mensajes escritos desde el móvil de la víctima después de la violación fueran escritos por él mismo.