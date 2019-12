Receta: arroz de cocido

El cocido (en alguna de sus variantes) es un plato muy invernal y también, en muchos hogares españoles, muy navideño. En Castilla León o Andalucía no falta nunca una sopa (o consomé) y en Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia es típico comer escudella y carn d'olla, putxero o caldo con pelotas de pavo. Por eso hay quien aprovecha los restos para hacer croquetas o canelones, pero también se puede hacer un delicioso arroz caldoso. ¡Es fácil y rápido!

Portada de 'Paella Power'. / PLANETA GASTRO

De todas formas, si os gusta el arroz no os podéis perder mi último libro, Paella Power (Planeta Gastro), en el que —pese a no ser valenciano— rindo tributo a un producto que lleva 25 años acompañándome, que es tremendamente versátil y que forma parte de nuestro acervo cultural. Decidií escribirlo, de hecho, al ver cómo los asistentes a un evento en la embajada española de Pekín alucinaban al ver cómo se prepara una paella. Y mi puesto de arroces (de 13 metros cuadrados) en el Mercado de San Miguel, claro, me ha ayudado a sacarle aun más partido...

Arroz De Cocido Autor: Rodrigo de la Calle Categoría: Arroces Raciones: Para 4 personas Nos encantan las croquetas y los canelones, pero con los restos del cocido se pueden hacer más cosas

Ingredientes 200 g de arroz

2 l de caldo de cocido

Sobras de un cocido (verduras, jamón, pollo, relleno o pelotas de carne)

1 manojo de zanahorias baby

40 g de aceite de oliva virgen extra de Jaén

Elaboración Para las sobras del cocido: cortar toda la carne en trocitos sin que de deshilachen. Reservarla hasta la elaboración. Para el caldo: pasarlo por un colador fino para que no queden restos del cocido. Si queda muy denso, añadir un poco de caldo de ave; si no, no podrá correr correctamente. Si ha quedado muy intenso, añadir algo de agua. Llevarlo a ebullición y reservarlo caliente hasta la elaboración. Para las verduras y los garbanzos: cortar las verduras en trozos pequeños y comprobar que los garbanzos no estén aplastados ni rotos, para que no espesen el arroz. Reservarlos hasta la terminación. Para las zanahorias baby: quitarles las hojas y dejarlas, sin pelar, en agua con hielo hasta la terminación Preparación del arroz En una cazuela de barro a fuego medio, poner el aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadir el arroz y sofreírlo sin parar de mover hasta que tenga un bonito color nacarado. Agregar el caldo y subirlo a fuego fuerte; cuando comience a hervir, ponerlo a fuego medio y dejarlo así durante 5 minutos. Para terminar, precalentar el horno a 190 ºC, incorporar el arroz, las carnes, las verduras y las pelotas de cocido. Meter la cazuela en el horno durante al menos 10 minutos más. En el último minuto, añadir las zanahorias, remover bien para que se integren y esperar a que termine el tiempo indicado. Servirlo recién sacado del horno.