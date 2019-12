La Abogacía pide que Junqueras pueda ejercer como eurodiputado hasta que se suspenda su inmunidad

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que permita a Oriol Junqueras prometer y ejercer el cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central y ante el Parlamento Europeo, pidiendo también que "a la mayor brevedad" inste la suspensión de su inmunidad ya que la sentencia del procés se ha dictado "con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal” pero pidiendo evitar en todo caso "la fuga" de Junqueras.

Para la Abogada del Estado del procés, Rosa Seoane, la inmunidad reconocida a Junqueras, en una decisión "novedosa y compleja" del TJUE, no se limita a permitirle ir a tomar posesión, sino que implica "el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario". En ese sentido, pide que se siga cumpiendo la sentencia del procés pero que el Supremo adopte "las medidas de aseguramiento que considere más adecuadas para garantizar la misión parlamentaria de Junqueras".

El escrito de la Abogacía, que representa al Ministerio de Hacienda en este caso y que tiene 16 páginas, llega después de que el TJUE diera la razón a Junqueras estableciendo que tendría que haber sido reconocido como europarlamentario en junio, así como que tenía la inmunidad parlamentaria reconocida en el Procolo de Privilegios e Inmunidades.

El mundo de la política está pendiente de este informe de la Abogacía del Estado: ERC ha condicionado las negociaciones para la investidura a la respuesta de este organismo, representante del Ministerio de Hacienda en la causa y ayer mismo dio el visto bueno. Ya el pasado mes de junio la Abogada del Estado, Rosa Seoane, se mostró a favor de que Junqueras pudiera salir de prisión para prometer su cargo pero en contra de reconocer la protección de su inmunidad.

Juicio y sentencia válidas

El escrito de la Abogacía del Estado avala tanto el juicio como la sentencia del procés, entendiendo que esta inmunidad reconocida no implicaban "la necesidad de suspender el procedimiento penal" contra Junqueras. "Nada impediría que se dictara sentencia en la causa principal", añade, asegurando que Junqueras "mantiene su inmunidad como miembro proclamado oficialmente electo del Parlamento Europeo" y que la acción del Supremo, hasta que se suspenda su inmunidad, "no debe limitarse a permitir o no unas concretas formalidades".

El Supremo, según la Abogacía, debe asegurarse de que "la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas, no pueda dar lugar a la fuga del penado y a la correspondiente frustración del derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias antes señalado".

La Fiscalía presentó sus propias alegaciones apenas unas horas después de conocer la sentencia, explicando que Oriol Junqueras no está protegido por ninguna inmunidad contra su condena y negando que deba solicitarse ningún suplicatorio, pidiendo además al Supremo que ejecute su pena de inhabilitación y se lo comunique al Parlamento Europeo "a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de Europarlamentario".