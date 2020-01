La incómoda pregunta de una periodista a Rafa Nadal que supo responder con ironía

Rafa Nadal quedó eliminado del Open de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras sucumbir este miércoles en cuatro sets frente al austriaco Dominic Thiem [7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6)], que peleará por un puesto en la final contra el alemán Alexander Zverev, verdugo a su vez del suizo Stan Wawrinka (1-6, 6-3, 6-4 y 6-2).

Ocho meses después de la final de Roland Garros, ambos jugadores volvían a encontrarse y Thiem pudo cobrarse la revancha tras una gran batalla que se alargó durante cuatro horas y 10 minutos para llegar más lejos que nunca en Melbourne Park, confirmando que su poderío ya no se limita únicamente a la tierra batida.

De esta forma, Nadal deberá seguir esperando para tratar de igualar los 20 'grandes' de Roger Federer. El suizo también perdió frente a Novak Djokovic.

Rafa Nadal, en la rueda de prensa posterior al partido, comentó le faltó "un poco de golpe ganador", ya que su contrincante jugó "muy bien y con mucha determinación". "Él estaba rapidísimo y con la mano muy fina, llegaba en posiciones muy complicadas y golpeaba muy bien", lamentó.

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó con la pregunta de una periodista: "Rafa, parecías realmente agitado durante el apartido..". Inmediatamente, el tenista español respondió que no. Ella rectificó para que le entendiera mejor su expresión: "Quizá quise decir agitado o nervioso". Nadal volvió a decir que no. "Honestamente no, no estaba frustrado".

"No veo que haya tenido una actitud negativa en ningún momento. Me di oportunidades todo el tiempo. No veo que haya estado frutado ni nervioso. Lo di todo en cada momento. Y perdón, no lo veo de sea forma", le dijo Nadal a la periodista.

La chica corrigió, lamentándose por lo ocurrido: "Tal vez no era la palabra adecuada, pero está bien". Nadal, insistió: "Si quieres, piensa una mejor palabra, te espero aquí", le sentenció irónicamente haciendo sacar carcajadas en la sala de prensa.