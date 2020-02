El diario británico 'The Times' ha publicado este fin de semana un artículo atacando a Gareth Bale por no forzar al Real Madrid para marcharse al Tottenham. El club inglés, liderado por el portugués José Mourinho, estaba muy interesado en el futbolista de Gales. Esto es algo que no se lo perdonan en Inglaterra.

Uno de los diarios más prestigiosos de Gran Bretaña, 'The Times', publicó en su portada el siguiente titular: "Bale, 500.000 libras a la semana y golf al sol".

Portada del diario británico / 'The Times'

Bale era uno de los nombres que sonaba este mercado de invierno, que se cerró este viernes noche, para salir del club blanco. Sin embargo, continuará hasta final de temporada a las órdenes de Zidane.

El entrenador fue tajante sobre una posible salida de Gareth Bale al Tottenham en el último día de mercado invernal, asegurando que no lo contempla, y pese a que Eden Hazard ha completado solo dos entrenamientos con el resto del equipo tras su lesión, no lo descartó para el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. Finalmente, el galés no fue ni convocado.

El famoso ya artículo desarrolla las dificultades de la operación y no perdonan que Gareth no haya forzado para salir del club. La operación se frustró, según el diario, porque quizá en Madrid hay demasiados campos de golf y una temperatura envidiable. Critican al jugador que vive demasiado bien en la capital de España y por eso lleva allí siete años.