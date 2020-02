El portugués Cristiano Ronaldo firmó un doblete de penalti este domingo para impulsar el triunfo 3-0 del líder Juventus Turín contra el Fiorentina en la Serie A italiana, lo que le permitió además igualar al francés David Trezeguet con nueve partidos seguidos viendo puerta en el torneo italiano.

Cristiano desequilibró en el 40 desde los once metros un partido complicado para el Juventus ante un Fiorentina que fue superior en los primeros 30 minutos y alcanzó los 19 goles en la Serie A, situándose momentáneamente a cuatro tantos del máximo artillero, Ciro Immobile.

Sin embargo, hubo varias jugadas polémicas durante el partido. La enésima arbitral en la Serie A. El árbitro pitó dos penaltis y a la afición viola no le gustó nada, al igual que tampoco a su presidente.

Rocco Commisso se mostró muy enojado ante las cámaras de televisión: "Estoy aquí desde hace seis meses, nunca dije nada sobre los árbitros, pero no se pueden decidir así los partidos, deben hacerlo los jugadores. Estoy indignado, ya pasó con el Genoa, con el Inter, y hoy el segundo no era penalti", expresó con indignación.

El máximo mandatario de la entidad toscana siguió contestando muy furioso: "Estoy enfadado, estas cosas no las puedo ver. Que la Juve gane en el campo, no gracias a los árbitros. No es justo. Los bianconeri son un grandísimo equipo y no necesitan ayudas”.

Por último, Commisso volvió a recalcar que "los partidos se ganan en el campo, la Juventus ya paga 350 millones a sus futbolistas (refiriéndose a Cristiano Ronaldo, entre otros). No necesita ayudas. Así no se difunde el fútbol en el mundo", sentenció.