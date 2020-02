Jordi Évole confiesa la persona que le queda por entrevistar: "Experimentaría con él hasta la extenuación"

Jordi Évole, periodista y presentador de 'La Sexta', ha concedido una entrevista al periódico 'El País' con motivo del estreno de su nuevo programa en esta misma cadena. Después de entrevistar al papa Francisco o a figuras tan relevantes como Nicolas Maduro, Évole vuelve con un programa muy de su marca: 'Lo de Évole'; así se llamará. En la conversación ha confesado quién es la persona a la que se moriría por entrevistar.

El periodista catalán, que ha entrevistado a "buenos y malos", que ha conseguido todo tipo de figuras de relevancia pública se sincera: "Tiene que ser muy hijo de puta para que no me caiga bien un entrevistado". Aunque reconoce que la entrevista siempre es de la persona entrevistada y no al revés.

Lo más relevante, sin embargo, ha llegado cuando la periodista Luz Sánchez-Mellado se ha interesado por lo que todos nos preguntamos: ¿A quién le queda por entrevistar? Y la respuesta ha sido clara: "A Messi" y no ha dudado en compararlo con Dios. Ha asegurado que "experimentaría genéticamente con él hasta la extenuación" hasta clonarlo saltándose "todos los códigos éticos y morales".

Su peluquero solo le corta las puntas

En la entrevista publicada en 'El País', Évole ha hablado sobre diversos temas. Reconoce que el título que finalmente tendrá el programa empezó como algo provisional, pero al final se acostumbraron a utilizarlo, además de que otras fórmulas no "funcionaban" o "las alternativas estaban ya escogidas".

En lo personal, el periodista admite que fue "activista", especialmente durante los meses del 15-M, momento en el que 'Salvados' se alineó con la ebullición social de las calles. "Veo ahora esos programas y digo: hostias estábamos zumbados", ha dicho en la entrevista.

Por otra parte, ahora ya transitando a lo más personal, ha querido hablar de su pelo del que dice solo se corta "las puntas". "Mi peluquero, un italiano de Sant Boi de Llobregat, me acusa de que, por mi culpa, la gente cree que es el peor de España. A cambio, voy a cortarme cada 15 días y me dejo una pasta", ha dicho con sorna.

"Reinventarse cuesta un cojón"

A la pregunta de si está todo inventado, ha contestado que no lo sabe, aunque sí que es muy difícil reinventarse. Admite que en cierta medida "se ha aburguesado" ,en términos periodísticos, porque cuando "van yendo bien las cosas" uno tiende "a conservar antes que arriesgar", pero también asegura que intenta que no sea así.

Por otra parte, ha afirmado que muchas veces los entrevistados le dicen que sí por "morbo" y que en ocasiones han sido estos los que le han consolado en vez de al contrario. Específicamente sobre su nuevo programa reconoce que a todos sus entrevistados "les ha marcado a fuego la prisión" y se siente en parte nostálgico ya que su abuelo estuvo en la cárcel.