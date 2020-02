Laura Borràs, llamada a declarar el viernes por "trapis" en contratos públicos

Este viernes la portavoz de Junts per Catatalunya (JxC) en el Congreso, Laura Borràs, está llamada a declarar como imputada ante el Tribunal Supremo por la adjudicación supuestamente irregular de contratos menores cuando estuvo al frente del Instituto de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018. El entorno de la diputada no aclara si acudirá voluntariamente, lo que deja en el aire la posibilidad de que el juez instructor tenga que pedir un suplicatorio a la cámara baja para tomarle declaración.

Tanto la Fiscalía como la jueza de Barcelona que empezó a investigar el caso acusan a Borràs de cuatro delitos relacionados con la corrupción: prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. La investigación apunta, según la exposición razonada, a que la ahora diputada troceó diversos servicios de progamación del Instituto en 18 contratos menores de casi 260.000 euros en total para adjudicarlos sin control a un mismo empresario, Isaías Herrero.

Entre otras pruebas que esgrime la Fiscalía están los correos electrónicos intervenidos que Borràs cruzó con el empresario, en los que por ejemplo hablaban de hacer "los retoques que sean necesarios" en unos presupuestos, llegando a asegurar la ahora diputada que "la cuestión es fraccionar, entonces, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente". Alusiones, según los investigadores, al fraccionamiento de contratos.

En otros correos, Herrero comentaba a una tercera persona que con Borràs facturaba "unos trapis". El Ministerio Público, representado por Javier Zaragoza en este caso, entiende que la ahora diputada "participó material y directamente" en el amaño de los contratos y que lo hizo "abusando de dicha función", adjudicándolos "directa o indirectamente de manera arbitraria" usando incluso facturas falsas, todo con "un claro perjuicio al erario público".

Petición de suplicatorio

El entorno de Borràs no aclara si acudirá o no a su cita con el juez Eduardo de Porres teniendo en cuenta su aforamiento y que el propio magistrado especificó que se trataba de una "declaración voluntaria" como imputada. En caso de no hacerlo, el instructor tendría que pedir un suplicatorio para que la cámara baja autorice la comparecencia de Borràs, algo que la Fiscalía ya solicitó en el mismo informe en el que pidió su imputación el pasado mes de diciembre.

El tener que solicitar un suplicatorio retrasaría la declaración de Borràs. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tendrá cinco días para remitirlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que a su vez tendrá un máximo de treinta días para terminar sus trabajos, escuchando incluso a Borràs si se diera el caso. Después tendría que ser votado en el primer pleno de la cámara baja y después Batet tendría ocho días para devolverlo al Supremo.

Si no se hace todo esto en sesenta días el suplicatorio se dará por denegado. Borràs, según el artículo 21.2 del Estatuto de los Diputados, quedaría suspendida en la cámara baja si, una vez concedido el suplicatorio, el Tribunal Supremo declara firme un hipotético procesamiento.