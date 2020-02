Los gougères son esos famosos bocaditos franceses de pasta choux que tienen la peculiaridad de tener una textura absolutamente etérea y un maravilloso sabor a mantequilla. En este caso he elaborado la masa añadiendo trufa negra fresca que le aporta un sabor y aroma ideal a esta versión salada de los gougères. Los he rellenado con una crema que he realizado a base de anguila ahumada. Un aperitivo singular para preparar ahora que estamos en plena temporada de trufa fresca.

'gougères' De Trufa Negra Rellenos De Emulsión De Anguila Ahumada Autor: EVA ESPALLARGAS (FRESA & PIMIENTA) Categoría: Aperitivos Una forma distinta de disfrutar de uno de nuestros productos más 'top'

Ingredientes 80 ml de agua

100 ml de leche

5 g de sal

100 g de mantequilla

100 g de harina

15 g de trufa fresca negra

3 huevos Para el relleno de anguila ahumada: 200 ml de nata liquida

70 g de anguila ahumada

Una pizca de sal

1 g de xantana (espesante)