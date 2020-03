Iñaki Williams tiene claro lo que pasará la próxima vez que reciba insultos racistas si esta lamentable práctica se vuelve a repetir. Así lo ha afirmado en Universo Valdano, en una entrevista que se emitirá este martes: "Sé que mis compañeros hubieran salido del campo conmigo porque lo hemos hablado. Somos conscientes de que si nos pasase nos iríamos del campo y si nos dan el partido por perdido, nos daría exactamente igual porque sería un puñetazo al racismo".

El delantero del Athletic se encaró con parte de la grada de Cornellá el pasado 25 de enero después de recibir vejaciones racistas. En aquel encuentro, Williams ya había sido sustituido cuando recriminó a las personas de la grada los insultos.

"En el siglo XXI no se debe permitir. Da igual el color de piel, la raza, el sexo. Cualquier tipo de vejación no se debe permitir en el fútbol. Ojalá no vuelva a repetirse, pero sé que contaría con el apoyo de muchísima gente como me pasó en Tenerife o como me llovieron mil mensajes en redes sociales", ha apuntado Williams.

Hasta la fecha, el único partido suspendido por insultos ha sido el Rayo Vallecano - Albacete de la Liga SmartBank, después de que la grada del Estadio de Vallecas llamasen "puto nazi" a Roman Zozulya de manera repetida.