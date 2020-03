Guerra Barça - Boca por un juvenil

Mingo Ramos, defensa central en edad juvenil, llegó a Barcelona en el mes de enero. Hasta hoy no ha podido debutar con el Barça porque Boca se ha negado a enviar al club catalán el International Transfer Certificate (ITC). Según fuentes del conjunto Xeneize, pueden demostrar que Mingo Ramos tenía una vinculación profesional con el club, a pesar de que el central no había firmado un contrato profesional.

Altos responsables de Boca aseguran a la SER que pueden demostrar la cantidad de primas que se le pagaron por títulos, así como las inscripciones en el primer equipo en Copa Libertadores. El jugador no se presentó a firmar su contrato profesional pero en Boca reclaman que el Barça pague un traspaso por el jugador por este vínculo, cantidad que asciende a millones de euros.

Fuentes del Barça aseguran que no van a pagar por Mingo Ramos. Han hecho dos reclamaciones a Boca, a través de la RFEF, para que les envíen el transfer. AFA se ha posicionado con su club y finalmente el Juez Único del Estatuto del Jugador de FIFA resolvió a favor del Barça y la RFEF, otorgándole una cautelar provisional según la cual el jugador podrá ser inscrito. No obstante, la guerra no acaba aquí ya que un tribunal de arbitraje deberá dirimir si el Barça tiene que pagar alguna catidad a Boca o realmente Mingo era agente libre para fichar por el conjunto culé.