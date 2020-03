Volver al pueblo para cuidar a tus padres... y ya no cambiarlo por nada

Mercedes Pueyo es de Salas Altas, un pueblo de la comarca del Somontano (Huesca) —a 10 minutos de Barbastro— que ronda los 300 habitantes y en el que hay panadería, farmacia, bar, un pequeño supermercado, una fábrica de aceite, una escuela con 17 niños y hasta un consultorio médico. Pero ella, a sus 65 años, se cuenta entre las jóvenes del pueblo.

No siempre ha vivido ahí. Ya sea por trabajo o por el mero placer de viajar, ha recorrido medio mundo: Suiza, Italia, India... La primera vez que dejó Salas Altas fue para estudiar Químicas y, aunque a lo largo de su vida ha ido y ha vuelto varias veces, en 2001 decidió volver a instalarse en casa para cuidar de sus padres.

Una decisión que supuso un gran giro en su vida porque, casi de un día para otro, se convirtió también en agricultora. "De pequeña recuerdo que pescábamos en una balsa que teníamos al lado del huerto y luego nos bañábamos. También recuerdo ir a caballo, montar en el carro o ayudar a mi padre en la vendimia, pero solo echaba una mano, así que he tenido que aprenderlo todo desde cero", explica.

Ahora alterna el cuidado de su madre, que es dependiente, con el de la viña, los olivos y los almendros. Pero ni con todo eso llega a fin de mes. "Si no me ayudaran mis hermanos no podríamos vivir del campo", cuenta. "Los precios son muy bajos y todo lo demás es caro. Vendemos el kilo de uva a 60 céntimos y el de almendra a menos de 1 euro, pero luego se multiplica todo por 10. El Estado tendría que meter mano, tanto por los producotres como por los consumidores".

Sororidad en la España vaciada

Mercedes no es la única mujer de la zona que trabaja en el campo. "Con la maquinaria que hay hoy en día, puedes hacer cualquier cosa. Conozco a muchas mujeres que llevan su patrimonio igual que cualquier hombre", explica.

De lo que no se libran es del miedo. "Nunca me ha llegado a pasar nada, pero sí he vivido alguna situación de tensión. Algo muy sutil. He sentido que alguien me miraba en silencio durante un largo rato y he llegado a pensar que me podía agredir porque, claro, estás en la montaña, lejos de todo... Es algo que he comentado con otras mujeres y, sí, hay cierta sensación de desprotección".

Pero vivir en la un pueblo pequeño también tiene ventajas porque todo el mundo se conoce y los vecinos siempre se ayudan entre sí. Mercedes destaca, además, el papel de la Asociación de Mujeres. "La realidad es que hay muchas mujeres viudas porque los maridos se mueren antes y se organizan actividades que suelen estar subvencionadas: yoga, semanas culturales, clases de guitarra o de informática, talleres de costura, biblioteca... Mi madre tiene 89 años y se reúne cada domingo con las amigas para tomar un café y jugar a las cartas".

El futuro de los pueblos

Mercedes está comprometida con la igualdad y reclama que le preocupa la sostenibilidad de la agricultura como forma de vida, pero el mayor reto al que nos enfrentamos, desde su punto de vista, es el de la despoblación.

Pese a todo, ¿se es más feliz en el campo? "Bueno, en el campo hay gente feliz y en la ciudad también", responde. "Pero es verdad que en el campo hay menos estrés porque el trabajo suelen ser más autónomos y vives en armonía con la naturaleza".

Pese a todo, Mercedes parece estar conforme. "Hago yoga en Barbastro, tengo un grupo de meditación con el que salgo una vez al mes y colaboro con la Asociación de Althéimer... Me gustaría que los pueblos siguieran vivos y que siguiera viniendo gente joven, pero es que yo, ahora mimso, no podría volver a vivir en una ciudad".