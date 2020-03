"La Superwoman que España necesita": el divertido himno de 'El Intermedio' dedicado a Inés Arrimadas

La actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, es la gran favorita para hacerse con la presidencia del partido naranja el próximo 15 de marzo. Después de conseguir más del 78% de los compromisarios para la Asamblea Nacional, concretamente 277 de los 355 compromisarios en juego, los afines a la andaluza afrontan el tramo final de la campaña antes de enfrentarse en votación directa al equipo liderado por Francisco Igea.

Aprovechado la ocasión, El Intermedio ha querido dedicarle un nuevo himno a la candidata de Ciudadanos de cara a su nueva etapa en el partido naranja. Pero no, no le van a ayudar a recuperar los votos perdidos del partido durante las pasadas elecciones generales, tal y como ha explicado El Gran Wyoming: "Hemos dicho que le vamos a hacer un favor, no un milagro"

"Ahora ya nada podrá pararme"

Una canción, creada por el cómico Álvaro Carmona, en la que habla sobre el momento de Inés Arrimadas: "Se acabaron las medias tintas. Llegó el momento de pasar a la acción. Ahora ya nada podrá pararme, España soy tu salvación". Después de hacer un repaso a algunos de sus últimos mítines, la canción habla de Inés Arrimadas como una "feminista liberal" que cuenta con el glamour de una Kardashian y la fuerza de Belén Esteban.

La "Superwoman que necesita España", tal y como explica Álvaro Carmona, que llega a liderar el partido tras su paso por Cataluña. A pesar de que los lazos amarillos "son su kriptonita", los realizadores muestran cómo quitaba los que pusieron en su barrio "para limpiarlo de independentistas": "Me tienen miedo, huyen de mí hasta Waterloo".

"Soy del lugar exacto donde esté dando un mitin"

Después de hablar sobre los colegios catalanes, aquellos que vuelven a los niños radicales según la canción, la candidata a la presidencia de Ciudadanos explica que aplicaría un 155 cada día. Sin embargo, la Inés Arrimadas creada por Álvaro Carmona ve más allá de Cataluña porque reconoce que cualquier ciudad de España es "su city": "Soy del lugar exacto donde esté dando un mitin".

A continuación, la canción habla sobre el acento andaluz de la actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso: "El acento andaluz me sale solo cuando voy allí. Es bajar de Despeñaperros y hablo igual que Joaquín. Más española que el jamón, que la sangría o cobrar en negro. Soy una tortilla de patatas con una paella dentro".

Por último, la canción recuerda el descalabro de Ciudadanos en las pasadas elecciones generales, donde se dejó 2,5 millones de votos: "Aunque se piren todos, yo me quedo al pie del cañón. Al final en Ciudadanos quedaremos solo yo, una bandera de España y el perro lucas". De esta manera, El Intermedio quiere homenajear a una candidata que, el próximo domingo, podría convertirse en la nueva presidenta de Ciudadanos.