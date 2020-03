'El Internado: Las Cumbres': primeras imágenes de la gran apuesta de Amazon

Amazon Prime Video ha anunciado este martes el reparto completo y el comienzo de rodaje de 'El Internado: Las Cumbres'. La esperada versión de la serie 'El Internado', que hace una década se emitió con éxito en Antena 3, se estrenará en exclusiva en la plataforma a finales de este mismo año.

Los nuevos miembros del reparto son Asia Ortega ('Les de l’Hoquei'), Albert Salazar ('A.K.A'.) y Daniel Arias ('Cuéntame'). Se les unirán los jóvenes actores Daniela Rubio ('La Caza. Monteperdido'), Claudia Riera ('Les de l’Hoquei'), Paula del Río ('El desconocido'), Gonzalo Díez ('7 días'), Carlos Alcaide ('Libertad'), Sara Balerdi ('Gormiti') y Francisca Aronsson ('Hotel Paraíso').

Algunos protagonistas de 'El Internado: Las Cumbres' / Amazon Prime Video

El reparto adulto incluye a Natalia Dicenta ('Solas') y Ramiro Blas ('Vis a vis'), Alberto Amarilla ('Mar adentro'), Mina El Hammani ('Élite'), Joel Bosqued ('Un golpe de suerte'), Patxi Santamaría ('Lucky Fred'), Lucas Velasco ('Educando a Nina'), Joseba Usabiaga ('Handia'), Amaia Lizarralde ('Hospital Central'), Iñake Irastorza ('Ventajas de viajar en tren'), Aitor Beltrán ('Ignatius de Loyola') y Kándido Uranga ('The Silence of the White City').

El Monasterio de Iratxe recreará el nuevo internado

El rodaje de la serie acaba de comenzar en el Monasterio de Iratxe (Navarra). Construido en la segunda mitad del siglo XI y sirviendo como hospital de peregrinos, universidad y hospital de guerra, este lugar relevante en la historia se convertirá en una de las principales localizaciones de 'El Internado: Las Cumbres'. La grabación tendrá una duración de 15 semanas y el reparto viajará por España a destinos como Donostia, Hondarribia, Lazkao, Usurbil o Ergoien, así como en Bilbao y Anglet, en la frontera con Francia.

Estos parajes servirán como decorado del rodaje del reconocido centro 'El Internado: Las Cumbres'. Otros decorados del set se recrearán en Zinealdea, el mayor plató cinematográfico de Euskadi.

Premisa de 'El Internado: Las Cumbres'

'El Internado: Las Cumbres' transcurrirá en un internado aislado del mundo rodeado de campo. Los alumnos son chavales rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que les prepara para la reinserción en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

Los miembros de Prime podrán ver 'El Internado: Las Cumbres' con la aplicación de Amazon Prime Video disponible para smart TVs, dispositivos móviles, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablets, Apple TV, consolas, Chromecast y a través de Vodafone TV.