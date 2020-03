Los afectados por hipotecas IRPH podrán acudir a los tribunales para que un juez dictamine si son abusivas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio este martes la razón a los consumidores con hipotecas referenciadas al índice IRPH al sentenciar que los jueces españoles deben controlar si se comercializaron de forma abusiva, lo que permitiría exigir compensar a los afectados cuando sea el caso.

La corte con sede en Luxemburgo precisa que, cuando se considere que hubo un abuso, el juez nacional podrá sustituir el IRPH por otro índice legal para proteger a los consumidoresde las consecuencias perjudiciales que podría conllevar la anulación del contrato de préstamo. Cada caso debe litigarse individualmente y las costas judiciales correrán a cargo de quien demanda.

La sentencia supone un varapalo para la banca, que podría tener que hacer frente a una factura de hasta 44.000 millones de euros, ya que las entidades españolas tenían una cartera de 15.500 millones de euros en hipotecas referenciadas al IRPH al cierre de 2019.

"Han ganado los consumidores"

La presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, ha valorado la sentencia en Hoy por Hoy, gracias a la cual "han ganado los consumidores": "El Tribunal Supremo había cerrado la puerta totalmente a los afectados a poder reclamar y a partir de ahora podremos reclamar, de uno en uno, pero como llevamos haciendo desde hace 10 años". En España hay más de un millón de afectados por las hipotecas IRPH y en ASUFIN tienen "cinco demandas colectivas agrupadas de unas 1.500 personas y unas 500 demandas individuales".

Respecto a lo que esta sentencia supondrá para la banca, Suárez es muy tajante: "Yo creo que los bancos sabían que esto podía llegar, ellos han estado provisionando, han tenido 10 años para recomponerse y con estos juzgados especializados que tardan 2, 3 y hasta 5 años en resolver los litigios, tienen 5 años para recomponerse. Estamos rescatando a la banca con estos juzgados especializados, porque de esta forma no devuelven el dinero mañana, lo van a devolver dentro de 5 años. No me dan ninguna pena".