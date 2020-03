El abogado de Ronaldinho: "No sabía que era un delito, es tonto"

Ronaldinho Gaúcho fue acusado de entrar a Paraguay junto a su hermano con pasaportes falsos, motivo por el cual la jueza Clara Ruiz ha decidido que estén en prisión preventiva en Asunción, capital del país sudamericano.

El abodado de Ronaldinho, Adolfo Marín, ha declarado al medio brasileño Folha de Sao Paulo lo siguiente. "La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto."

Prisión preventiva para Ronaldinho y su hermano

El exinternacional brasileño Ronaldinho Gáucho y su hermano Roberto fueron trasladados este sábado a una cárcel de Asunción tras la orden de prisión preventiva firmada por una jueza en el Palacio de Justicia, donde ambos habían comparecido unas seis horas antes para la imposición de medidas.

La jueza de garantías Clara Ruiz dispuso el ingreso en la Agrupación Especializada, una sede de la Policía Nacional, en Asunción, que acoge a criminales con causas de narcotráfico y donde los dos hermanos pasaron el viernes su primera noche como imputados.

La magistrada dijo a los medios al final de la audiencia que tomó esa decisión debido a que dispone de "elementos que indican que usó (Ronaldinho) documentos auténticos de contenido falso".

Se refirió además a la existencia de peligro de fuga por parte de ambos imputados. "Estamos ante un hecho punible que atenta contra el Estado paraguayo", dijo Ruiz.

Ronaldo de Assis Moreira, de 39 años, y Roberto de Assis Moreira, de 46, habían sido imputados por ese cargo el viernes después de que el miércoles ingresaran en el aeropuerto internacional de Asunción con pasaportes falsos.

La jueza explicó que la duración máxima en Paraguay de un proceso de investigación es de seis meses, si bien aclaró que ese tiempo podría verse reducido en función de las alegaciones de la defensa del exjugador y de su hermano, que es también su representante.

Ruiz también informó que rechazó la propuesta de un arresto domiciliario realizada por la defensa de los dos hermanos, ya que no le fue presentada la suficiente documentación sobre las viviendas que se mencionaron. "Hay peligro de fuga, un extranjero que entró de forma ilegal en el país", acotó la jueza.