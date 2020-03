Carolina Marín se deshace de Yamaguchi y disputará las semifinales del torneo 'All England'

Carolina Marín se ha clasificado para las simiifnales del All England tras vencer a la japonesa Yamaguchi. La onubense se impuso por 21 -15 y 21 - 12. Este sábado buscará la final entre Pompawee Chochuwong y Tai Tzu Ying.

El torneo de bádminton que se está disputando en Birmingham, comenzó el 11 de marzo y tiene como fecha final el próximo domingo 15 de marzo. Es de las pocas competiciones que siguen en pie en plena crisis del coronavirus. Tras el partido la jugadora quiso lanzar un mensaje de serenidad: "Yo quiero transmitiros calma, paciencia en esta situación y, sobre todo, que sigáis las instruciones del personal sanitario".

Con el mundo del deporte en horas bajas, debido a que la mayoría de grandes competiciones han tenido que echar el cerrojo, de momento, esta es el uno de los pocos pesos pesados que siguen en pie. Aunque la Federación ya ha comunicado que tras la disputa del torneo, el bádminton también cerrará sus puertas. No se celebrará el Inian Open, dónde Carolina no podía jugar por no haber obtenido el visado. También tenía previsto jugar en Suiza y Malasia.