Lucas Vázquez: "Me encantaría jugar en la MLS"

Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, mostró su pasión por el deporte norteamericano: "Sería increíble, me encantaría jugar algún día en la MLS", confesó en una encuentro digital con seguidores a través de Bleacher Report. "Veo otros atletas como inspiración. Rafa Nadal, Pau Gasol o Fernando Alonso son un gran ejemplo para jóvenes y todo el mundo. Amo el baloncesto y me gusta el tenis. Me encantan los equipos de Lebron James", confesó.

Preguntado por el momento más especial que ha vivido con el Real Madrid, Lucas Vázquez recordó las conquistas de 'Champions'. "Mi momento favorito fue cuando ganamos cualquiera de las tres Ligas de Campeones. Son momentos increíbles, muy difíciles de describir. Elegiría el primero porque siempre es diferente".

También resaltó lo especial que es para él, tras formarse en la cantera blanca, celebrar títulos con el Real Madrid. "Es el equipo de mi vida y ganar la Liga de Campeones, el título más importante a nivel de clubes, fue increíble".

La imagen de Lucas jugando con el balón camino de los lanzamientos de penaltis que decidieron la final de la Liga de Campeones de Milán ante el Atlético de Madrid, fue uno de los momentos por el que le cuestionaron, por la tranquilidad que mostró.

"En ese momento, cuando caminaba con el balón en la mano, estaba pensando en marcar y ayudar a mi equipo. Tuve suerte y lo conseguí. Sentía mucha confianza porque me había sentido bien durante el partido y solo pensaba en marcar el penalti", recordó.

Repasando su infancia, Lucas Vázquez desveló que su ídolo era el portugués Luis Figo. "Crecí viéndolo jugar en el Real Madrid. Jugaba en mi posición y siempre me fijaba en él para mejorar".

Ahora destaca como principal referente a su amigo Sergio Ramos. "Es un ejemplo para todos por la intensidad con la que trabaja día tras día y el capitán que todos desean tener".

Lucas se mostró comprensivo con la decisión que tomó Cristiano Ronaldo para abandonar el Real Madrid. "Es un profesional increíble y se exigió lo mejor a sí mismo y a todos los que éramos sus compañeros para todos fuésemos mejores. Hay que respetar sus decisiones. Todo el mundo tiene derecho a decidir su propio camino".

Por último resaltó la figura de un técnico que tuvo en la cantera madridista, Manolo Díaz, como su mejor entrenador y sobre Zinedine Zidane destacó que "está muy cerca del jugador, siempre sonriendo y ayudándonos a crecer como jugadores".